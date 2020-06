W trakcie sparingu nie było taryfy ulgowej. Jaśkowiak we wpisie na jednym z portali społecznościowych zdradził, że Szpilka go znokautował. Przy wymianie lewy sierpowy na lewy sierpowy poleciałem na deski, ale udało mi się wstać. Dla mnie to lekcja pokory - przyznał prezydent Poznania.

