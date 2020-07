Runowski był zdecydowanym faworytem. Do czasu imprezy w Radomiu miał on rekord 18 zwycięstw i jedną porażkę. Rutkowski to były mistrz Polski w zapasach, który potem zaczął walczyć w MMA. Zdobył pas mistrza Polski federacji FEN i Babilon MMA.

Dwie pierwsze rundy należały do Runowskiego, ale potem Rutkowski śmielej ruszył do przodu i kilka razy zaskoczył faworyta. Zawodnik z Radomia zmieniał pozycję, stosował uniki i wyprowadzał ciosy sierpowe oraz podbródkowe. Runowski miał jednak większy zasób akcji technicznych. Po emocjonujących sześciu rundach sędzia wypunktował 58:57 dla Runowskiego.

Wcześniej Łukasz Stanioch rozbił Adriana Błeszyńskiego. Po dwóch liczeniach sędzia zastopował pojedynek w drugiej rundzie.

Ciekawie było w starciu Jana Lodzika z Patrykiem Trochimiakiem. Rywale stoczyli sześć zaciętych rund. Lodzik był aktywniejszy, częściej trafiał i wygrał 58:56.

Natomiast konfrontacja Wojciecha Roja z Tomaszem Turkowskim okazała się jednostronnym widowiskiem. Od początku dominował Turkowski, który na początku drugiej rundy znokautował rywala ciosem na wątrobę.

Gala zorganizowana przez Babilon Promotion odbyła się w studiu telewizyjnym przy niewielkiej grupie kibiców.