Na zawodowych ringach Brodnicka walczy od 7,5 roku, od początku w barwach Tymex Boxing Promotion, a jej promotorem jest Mariusz Grabowski. Niedawno zrobiła kolejny krok w karierze, bowiem jej współpromotorem został słynny Brytyjczyk Eddie Hearn, szef Matchroom Boxing.

„Eddie Hearn chciał doprowadzić do mojej unifikacyjnej walki z Terri Harper (10-0-1, 5 KO), mistrzynią świata WBC i IBO, ale ona zremisowała z Natashą Jonas (9-1-1, 7 KO) i musi dojść do rewanżu. Tymczasem federacja WBO zadecydowała, że mam zmierzy się z obowiązkową pretendentką Mayer. Do rywalizacji dojdzie pod koniec października w Las Vegas. Dla mnie to rewelacyjna sprawa, będę boksowała z bardzo dobrą zawodniczką z grupy Top Rank Boba Aruma. Zawsze marzyłam o pojedynku o mistrzostwo świata w Ameryce. Wierzę, że wygram, a wtedy do pełni szczęścia pozostanie jeszcze unifikacja” – stwierdziła pięściarka Tymexu.

Brodnicka była mistrzynią Europy wagi lekkiej, a od trzech lat jest mistrzynią globu WBO kategorii super piórkowej. W jubileuszowej, 20. walce czeka ją najtrudniejsze wyzwanie z Mayer.

„Jestem w komfortowej sytuacji, długoletnia współpraca z Mariuszem Grabowskim zaowocowała wspaniałymi sukcesami, a dziś współpracujemy też z Hearnem. Otwierają się kolejne wielkie możliwości sportowe, ale też już widzę większe zainteresowanie sponsorów, mediów, lepsze warunki finansowe. Już odliczam dni do wyjazdu na zgrupowanie na Florydę. Jestem niesamowicie zmotywowana, na dwa miesiące przed walką ważę tyle, ile czasem na dzień przed oficjalną ceremonią ważenia. Wiem, że udaję się do jaskini lwa, ale zapłonął we mnie ogień. Mam niesamowitą siłę i chęć, by znów obronić trofeum WBO” – podkreśliła.

Jej rywalka Mayer to była brązowa medalistka amatorskich MŚ i ćwierćfinalistka igrzysk w Rio. W gronie profesjonalistek walczy od 2017 roku.

„Mogłabym opowiedzieć o wielu pozytywach w boksie Mikaeli, ale widzę też minusy, które będą próbowała wykorzystać. Wcale nie jest tak szybka i nie porusza się genialnie na nogach. Świetnym taktykiem jest mój trener Gus Curren i bardzo na niego liczę. Poza tym kiedyś współpracował ze szkoleniowcem Mayer, więc oba sztaby będą mnóstwo wiedziały o przeciwnikach. Nie mogę doczekać się obozu na Florydzie, znający świetnie tamtejsze realia Gus już dopina plan dotyczący sparingpartnerek itd. Wiemy, że będzie gorąco, więc będziemy trenować wcześnie rano i późnym wieczorem” – dodała Brodnicka.

Bardzo zadowolony z obecnej sytuacji polskiej zawodniczki jest jej promotor Mariusz Grabowski. „Ewa wchodzi w najważniejszy moment swojej kariery, po pięciu zwycięstwach w obronie tytułu mistrzyni świata WBO pojedzie do USA na mega walkę z Mayer. Po podpisaniu umowy z Eddie Hearnem plany były inne, ale musieliśmy je skorygować i z pewnością narzekać nie będziemy, chociaż Mayer jest mocniejsza od Harper. Na bieżąco uczestniczyliśmy w konsultacjach z Hearnem i Arumem, wielkimi postaciami współczesnego boksu. Nasza pięściarka zapisuje się w historii międzynarodowego boksu”