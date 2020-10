Po konsultacjach nie tylko ze służbami medycznymi w Stanach, władze związku podjęły decyzję, by nie wysyłać reprezentacji do Europy. Ryzykiem - ich zdaniem - obarczona jest nie tylko sama rywalizacja, ale także podróż.

Czempionat w stolicy Serbii odbędzie się w stylu klasycznym, wolnym i zapasach kobiet. United World Wrestling ustaliła termin i miejsce mistrzostw po zapewnieniu gotowości startu od ponad 70 procent federacji narodowych.

W Belgradzie klasycy powalczą o medale w dniach 12-15 grudnia, kobiety od 15 do 18, a wolniacy od 17 do 20 tego miesiąca. Polska do Belgradu ma wysłać ponad 20 zawodniczek i zawodników.

Amerykanie w klasyfikacji medalowej ostatnich MŚ, które odbyły się we wrześniu 2019 w Kazachstanie, zajęli drugie miejsce (za Rosją) z siedmioma krążkami - pięcioma złotymi i dwoma brązowymi.