Według pierwotnego scenariusza rywalem "Pudzian" w sobotni wieczór miał być Ousmane "Bombardier" Dia. Jednak tuż przed walką dostał on ataku wyrostka robaczkowego i zamiast na ring, to trafił do szpitala.

Szefowie KSW stanęli pod ścianą i na "gwałt" musieli poszukać przeciwnika. "Z łapanki" trafił się Nikola Milanović. Dla Serba, który na co dzień jest m.in. ochroniarzem Marcina Gortata był to absolutny debiut w KSW. Nic więc dziwnego, ze Pudzianowski nie miał kłopotów jego pokonaniem.

Wyniki walk:

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7-1NC, 9 KO) pokonał Nikolę Milanovicia (0-1) przez TKO (ciosy w parterze) w pierwszej rundzie.

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (8-2, 4 KO, 1 SUB) pokonał Antuna Racicia (25-9-1, 13 SUB) jednogłośną decyzją sędziów - walka o pas mistrza kategorii koguciej

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (6-3, 4 KO, 1 SUB) pokonał Jasona Radcliffe'a (16-8, 10 KO, 4 SUB) przez TKO (ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

77,1 kg/170 lb: Michał Pietrzak (10-4, 3 KO, 2 SUB) pokonał Krystiana Kaszubowskiego (9-2, 2 KO, 1 SUB) niejedngołośną decyzją sędziów.

120,2 kg/265 lb: Darko Stošić (14-4, 9 KO, 1 SUB) pokonał Michała Włodarka (8-3, 4 KO, 1 SUB) przez TKO (cios w parterze) w drugiej rundzie.

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6, 5 KO, 2 SUB) pokonał Konrada Dyrschkę (11-2, 6 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (10-0, 7 KO) pokonał Lionela Padillę (8-2, 2 KO, 5 SUB) przez TKO (ciosy w parterze) w trzeciej rundzie.

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (10-6, 4 KO) pokonał Savo Lazicia (10-6, 5 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

65,8 kg/ 145 lb: Patryk Likus (1-0) pokonał Cypriana Wieczorka (0-1) jednogłośną decyzją sędziów.