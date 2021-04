Walka zakontraktowana jest na osiem rund.

"Mój powrót jest czymś, co pewnie ucieszy każdego, także mnie" - przyznał Holyfield, wielokrotny mistrz świata w wadze ciężkiej i juniorciężkiej.

W swojej ostatniej zawodowej walce Amerykanin pokonał 7 maja 2011 roku Duńczyka Briana Nielsena.

Wielu kibiców liczy na to, że dojdzie jeszcze też do trzeciej walki w historii między Holyfieldem, a Mikem Tysonem. Do bezpośrednich potyczek gwiazd światowego boksu doszło w latach 1996-1997. W pierwszej wygrał przed czasem Holyfield i odebrał Tysonowi pas mistrza świata WBA wagi ciężkiej, zaś w rewanżu „Żelazny Mike” został zdyskwalifikowany za... odgryzienie kawałka ucha Holyfieldowi.