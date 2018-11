We wtorek w ambasadzie Peru w Paryżu organizatorzy zaprezentowali trasę Dakaru. Po raz pierwszy w historii ten najbardziej wymagający terenowy rajd świata odbędzie się tylko w jednym kraju, po tym jak Boliwia i Chile zrezygnowały z goszczenia kierowców. Z tego powodu impreza jest krótsza niż zwykle. Liczy tylko 10 etapów, a start i metę zaplanowano w Limie. Na 5500 tys. kilometrów 3000 to odcinki specjalne, z czego 70 procent to wydmy i piasek.

Na liście zgłoszeń jest 11 polskich nazwisk. Największe szanse na wysokie miejsce ma jadący samochodem Mini Jakub Przygoński z belgijskim pilotem Tomem Colsoulem, którzy w ubiegłym roku zajęli piąte miejsce. W tym roku załoga Orlen Teamu zdobyła Puchar Świata w rajdach terenowych. Zadania nie będzie miała jednak łatwego, bowiem do Mini przesiedli się też czołowi kierowcy, którzy przez kilka lat dominowali na dakarowych trasach w Peugeotach - Francuzi Stephane i Cyril Despres oraz Hiszpan Carlos Sainz. Toyotą pojadą Aron Domżała i Maciej Marton, podobnie jak Sebastian Rozwadowski, który kolejny raz będzie pilotem litewskiego kierowcy Benediktasa Vanagasa.

Na liście motocyklistów znaleźli się pozostali członkowie Orlen Teamu - Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Quadem kolejny raz pojedzie Kamil Wiśniewski. Tym razem będzie osamotniony, bowiem na start nie zdecydował się Sonik, który w ubiegłorocznej edycji Dakaru doznał poważnej kontuzji nogi.

Lekkim pojazdem w kategorii SxS (lub UTV) wystartują Maciej Domżała i Rafał Marton. W tej samej klasie pilotem Meksykanina Santiago Creeli Garza Riosy będzie Szymon Gospodarczyk, który w ubiegłym roku był trzeci w parze z francuskim kierowcą.

Kolejny raz mechanikiem w trzyosobowej załodze holenderskiej ciężarówki Gerarda de Rooya będzie Dariusz Rodewald. Oni już dwukrotnie wygrywali Dakar - w 2012 i 2016 roku. Za pierwszym razem pilotem Holendra był... Colsoul.

Trasa 41. Rajdu dakar: 7.1. - 1. etap, Lima - Pisco 331 km (OS 84 km) 8.1. - 2. etap, Pisco - San Juan de Marcona 554 km (OS 342 km) 9.1. - 3. etap, San Juan de Marcona - Arequipa 799 km (OS 331 km) 10.1. - 4. etap, motocykle i quady: Arequipa - Moquegua 511 km (OS 352 km) samochody, UTV i ciężarówki: Arequipa - Tacna 664 km (OS 352 km) 11.1. - 5. etap, motocykle i quady: Moquegua - Arequipa 776 km (OS 345 km) samochody, UTV i ciężarówki: Tacna - Arequipa 714 km (OS 452 km) 12.1. - Arequipa - dzień przerwy 13.1. - 6. etap, Arequipa - San Juan de Marcona motocykle i quady: 839 km (OS 317 km) samochody, UTV i ciężarówki: 810 km (OS 291 km) 14.1. - 7. etap, San Juan de Marcona - San Juan de Marcona 387 km (OS 323 km) 15.1. - 8. etap, San Juan de Marcona - Pisco 576 km (OS 361 km) 16.1. - 9. etap, Pisco - Pisco 410 km (OS 313 km) 17.1. - 10 etap, Pisco - Lima 358 km (OS 112 km)