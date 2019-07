Williams jako jedyny nie zdobył w tym sezonie jeszcze ani jednego punktu, a Kubica i Brytyjczyk George Russell zwykle zajmują ostatnie lokaty w kwalifikacjach i wyścigach. W piątkowej, pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Wielkiej Brytanii Polak miał o prawie pięć sekund gorszy czas okrążenia od najszybszego Francuza Pierre'a Gasly'ego (Red Bull).

"Robert robi to, co do niego należy. Z tego co wiem, nie ma tu mowy o żadnej frustracji, w każdym razie nie po naszej stronie. On pewnie w jakimś stopniu ją odczuwa, bo nie ma takiego samochodu, jaki chciałby mieć. Nikt jednak nie myśli o zastąpieniu Roberta w tym sezonie. Absolutnie nie" - powiedziała Williams.

Dodała, że zespół zrobi wszystko, aby utrzymać w składzie także Russella.

"Nie prowadziliśmy żadnych rozmów o odejściu George'a, bo jest on związany z nami długotrwałym kontraktem. Osobiście uważam, że jest kandydatem na mistrza świata w przyszłości, więc dlaczego mielibyśmy go stracić? To ważna część przyszłości Williamsa" - podkreśliła.

Niedzielny wyścig na torze Silverstone będzie 10. z 21 rund tegorocznych mistrzostw świata.