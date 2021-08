Po dyskusjach z promotorem i władzami Japonii tamtejszy rząd podjął decyzję o odwołaniu wyścigu w tym sezonie ze względu na utrzymującą się złożoność sytuacji dotyczącej pandemii w tym kraju – zaznaczono w komunikacie F1.

Jak dodano, trwają prace nad zmienionym kalendarzem rywalizacji. Szczegóły mają zostać podane w nadchodzących tygodniach.

Rząd Japonii zdecydował we wtorek o przedłużeniu stanu wyjątkowego ze względu na pandemię w Tokio i pięciu innych prefekturach do 12 września i rozszerzeniu go na kolejne obszary kraju w związku z szerzącym się wariantem koronawirusa Delta.

Bez publiczności

W Tokio w dniach 23 lipca-8 sierpnia odbywały się igrzyska, a od 24 sierpnia do 5 września rywalizować mają tam paraolimpijczycy. W przypadku obu imprez podjęto decyzję o braku publiczności.

W przypadku zmagań sportowców niepełnosprawnych ma zostać uczyniony wyjątek dla dzieci w wieku szkolnym, które przy zachowaniu sanitarnych rygorów bezpieczeństwa - w ramach programu edukacyjnego - będą mogły się pojawić na trybunach.