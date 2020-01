"Ciszę się, że Bartek jest tak związany z miastem, że tak chętnie o Gorzowie mówi. Przed nami rok, mam nadzieję, fajnej współpracy, dobrej, owocującej przede wszystkim dobrymi wynikami sportowymi, czego serdecznie życzę (...) Mam nadzieję, że ta promocja pomoże i miastu, i w rozwoju kariery" - powiedział Wójcicki.

Zmarzlik podziękował, że miasto pomoże mu w osiąganiu jeszcze lepszych wyników.

"Mam nadzieję, że będę tutaj wraz z Gorzowem sięgał kolejnych marzeń, będę rozsławiał Gorzów swoją osobą na ile będzie to możliwe na arenie polskiej i międzynarodowej" – zaznaczył żużlowiec.

25-letni Zmarzlik został trzecim polskim mistrzem świata na żużlu, po Jerzym Szczakielu w 1973 roku i Tomaszu Gollobie w 2010. W ubiegłorocznym cyklu Grand Prix wygrał trzy z 10 turniejów, ale o tytuł musiał walczyć do końca z Duńczykiem Leonem Madsenem. Przypieczętował sukces dopiero awansem do ścisłego finału ostatniej imprezy – Grand Prix Polski w Toruniu.

Podczas piątkowej konferencji prezydent Gorzowa podpisał również umowę na promocję poprzez sport z prezesem KS Stal Gorzów Markiem Grzybem. W tym roku klub żużlowy otrzyma 1,48 mln zł. Przed rokiem było to 1,3 mln zł.

Prezydent mówił, że Stal jest głównym motorem napędowym, jeśli chodzi o promocję Gorzowa w kraju i na świecie.

"We wszystkich badaniach Stal jest na pierwszym miejscu, Bartosz Zmarzlik również (...) Mam nadzieję, że będą to dobrze wydane pieniądze, że będą to pieniądze, które niejednokrotnie wrócą do nas, właśnie w postaci przekazu reklamowego" – zauważył Wójcicki.

Prezes Stali podziękował za wsparcie. Ocenił, że promocja Gorzowa poprzez żużel sprawdza się. Grzyb zapowiedział, że symbole miasta będą jeszcze bardziej widoczne, m.in. na Stadionie im. Edwarda Jancarza.