"Cieszę się, że ten bolid jest ze znakiem wielkiej polskiej firmy i w kolorach narodowych. Mam nadzieję, że będzie równie szybki, jak jest piękny, i będzie mijał linię mety jako pierwszy" - powiedział dziennikarzom prezydent.

Jak zaznaczył, ponieważ Formuła 1 skupia na sobie olbrzymią uwagę światowej opinii społecznej, to zaangażowanie w tę dyscyplinę PKN Orlen jest bardzo dobrym ruchem.

"To jest bardzo dobry ruch, który pokazuje zarazem, jak bardzo jesteśmy ambitni, jak bardzo chcemy iść do przodu" - wskazał Duda, który zanim pojawił się w stołecznej siedzibie Orlenu spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Kubicą i szefem koncernu Danielem Obajtkiem.

"Karierą Roberta Kubicy zainteresowany jestem od kiedy szerzej zaczęło się o nim mówić jako o zawodniku. Pewnie tak jak większość z nas, na początku nie wierzyłem, że to jest możliwe, że Polak wejdzie do Formuły 1. Sukcesy, jakie w niej święcił, to coś niesamowitego. Mam nadzieję, że panu Robertowi forma jeszcze wróci i będziemy go oglądać na podium. A za nim następnych polskich zawodników" - dodał prezydent.

Oprócz Kubicy, który w tym sezonie będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego Alfa Romeo Racing Orlen, w poniedziałek w Warszawie gościli dwaj wyścigowi kierowcy tego zespołu - Fin Kimi Raikkonen i Włoch Antonio Giovinazzi. PKN Orlen, który od lat współpracuje z Kubicą, w tym roku został jednym ze sponsorów tytularnych włoskiego teamu i jego logo pojawi się na bolidzie.

Początek rywalizacji w mistrzostwach świata F1 w połowie marca w Melbourne w Australii.