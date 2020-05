Podpisanie aneksów przez Duńczyków to bardzo ważny krok do możliwości skutecznej walki grudziądzkiego zespołu o pierwszą czwórkę rozgrywek, co jest nieustającym od kilku lat celem włodarzy klubu i samych zawodników. Obecna sytuacja, związana z epidemią koronawirusa, mocno skomplikowała sytuację całego świata sportu. Nie ominęła także żużla, gdzie pod znakiem zapytania postawiła nie tylko start całych rozgrywek, ale i udział w nich właśnie zawodników zagranicznych. Większość z nich decyduje się jednak na warunki wypracowane przez środowisko czarnego sportu w Polsce i nie inaczej jest w Grudziądzu.

Reklama

Działacze MrGarden GKM sukcesem zakończyli rozmowy z kolejnymi dwoma zawodnikami. Miło nam poinformować, że wymagane aneksy do kontraktów, które umożliwią im starty w sezonie 2020 w Polsce parafowali dziś Duńczycy: Nicki Pedersen oraz Kenneth Bjerre – poinformował grudziądzki klub.

Oznacza to, że zarówno Pedersen, Bjerre, jak i Rosjanin Roman Lachbaum, z którym klub także zawarł porozumienie, zgodnie z przyjętym przez władze ekstraligi regulaminem sanitarnym 8 maja rozpoczną 14-dniową kwarantannę. Po dwutygodniowej izolacji i ujemnym wyniku obowiązkowych testów na obecność koronawirusa, pod koniec maja żużlowcy będą mogli rozpocząć treningi.

Najbardziej spokojny o swój wynik powinien być Pedersen. Trzykrotny indywidualny mistrz świata w jeździe na żużlu przeszedł bowiem zakażenie koronawirusem w kwietniu. Ostatnio Duńczyk poinformował na jednym ze swoich profili społecznościowych o wynikach badań potwierdzających obecność przeciwciał w organizmie, co oznacza, że zawodnik jest wyleczony. Pedersen łagodnie przeszedł zakażenie koronawirusem i jak sam powiedział nie może doczekać się możliwości rozpoczęcia treningów.

Podpisanie aneksów przez Duńczyków i Rosjanina oznacza, że trener „Gołębii” Robert Kempiński ma do dyspozycji ośmiu zawodników. Wcześniej nowe warunki kontraktowe zaakceptował kapitan Krzysztof Buczkowski. Do dyspozycji szkoleniowca są także juniorzy Marcin Turowski, Damian Lotarski, Denis Zieliński i Kacper Łobodziński.

Inauguracja sezonu żużlowej ekstraligi zaplanowana jest na 12 czerwca. Wówczas zawodnicy MrGarden GKM Grudziądz zmierzą się na wyjeździe z Eltrox Włókniarzem Częstochowa.