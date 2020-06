Falubaz poprzedni sezon zakończył na czwartym miejscu. W okresie transferowym do drużyny dołączyli pochodzący ze Szwecji Antonio Lindbaeck, Duńczyk Jonas Jeppesen oraz Czech Jan Kvech. Odeszli: Duńczyk Nicki Pedersen do GKM-u Grudziądz i Niemiec Martin Smoliński.

Lindbaeck to uczestnik Grand Prix, który od 2016 r. występował w barwach GKM-u. Po czterech latach pobytu w Grudziądzu zdecydował się na wybór Zielonej Góry. Szwed to doświadczony żużlowiec, natomiast Kvech i Jeppesen to młodzi, ale perspektywiczni zawodnicy, którzy dopiero zadebiutują w PGE Ekstralidze.

„To żużlowcy z potencjałem i chęcią do tego, by się rozwijać, a ich rola w drużynie może być bardzo szeroka, w zależności od dyspozycji. Mogą startować zarówno pod numerem 8, jak i znaleźć się w pierwszym składzie meczowym” - powiedział kierownik zielonogórskiego zespołu Tomasz Walczak.

Falubaz, jak każda drużyna, musi się zmierzyć z nowym reżimem sanitarnym. „Wszyscy przeszliśmy badania, jesteśmy zdrowi. Nasi zawodnicy ze spokojem podchodzą do kryzysowej sytuacji związanej z walką z koronawirusem. Przestrzegają wszelkich zaleceń” - powiedział trener Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto.

W wyniku pandemii koronawirusa start PGE Ekstraligi został przesunięty, a kontrakty z zawodnikami musiały być renegocjowane. „W Falubazie Zielona Góra rozmowy z zawodnikami były konkretne i zakończyły się podpisaniem aneksów” – zaznaczył prezes ZKŻ SSA Wojciech Domagała.

Zanim doszło do kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, w trakcie sezonu przygotowawczego żużlowcy Falubazu trenowali na torze motocrossowym, pit bike'ach i na torze w Opolu, byli też na obozie w Świnoujściu.

Falubaz Zielona Góra to drużyna prowadzona przez Zielonogórski Klub Żużlowy SSA, której udziałowcami większościowymi są miasto Zielona Góra oraz zielonogórska firma Stelmet SA. Klub nie podaje wysokości planowanego budżetu, który w związku z zawirowaniami związanymi z pandemią cały czas jest w budowie.

Skład drużyny:

seniorzy: Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz, Michael Jepsen Jensen (Dania), Martin Vaculik (Słowacja), Antonio Lindbeack (Szwecja), Jonas Jeppesen (Dania), Jan Kvech (Czechy), Sebastian Niedźwiedź.

juniorzy: Damian Pawliczak, Mateusz Tonder, Norbert Krakowiak, Jakub Osyczka, Fabian Ragus, Nile Tufft.

gość: Grzegorz Walasek (I-ligowa Ostrovia Ostrów Wlkp.)

W pierwszym meczu ligowym 14 czerwca zmierzą się na wyjeździe z ROW-em Rybnik.

„Przygotowania do inauguracji przebiegają zgodnie z planem, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Zawodnicy świetnie się dogadują i wspierają w parku maszyn. ROW Rybnik to tegoroczny beniaminek PGE Ekstraligi, ale to nie znaczy, że lekceważymy ten zespół” - podkreślił trener Żyto.