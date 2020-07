Początek zawodów należał zdecydowanie do Duńczyków, ale próżno było szukać w tym gronie broniącego tytułu mistrza Europy Mikkela Michelsena. Po dwóch seriach na czele klasyfikacji z kompletem punktów byli jego rodacy Pedersen i Madsen. Tylko o jeden mniej mieli Smektała i startujący z dziką kartą w Toruniu mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Michelsen z trzema "oczkami" był dopiero dziewiąty.

Pierwsze punkty liderzy stracili w bezpośrednim pojedynku, do którego doszło w 10. biegu. Pogodził ich Fin Timo Lahti, który startując z pierwszego pola świetnie wyszedł spod taśmy i nie oddał prowadzenia do mety. Punktu w tym biegu nie zdobył Madsen, któremu nie udało się prześcignąć Krzysztofa Kasprzaka. Do walki o czołową szóstkę po trzech seriach dołączyli wspomniany Lahti, Brytyjczyk Robert Lambert i jadący coraz lepiej obrońca tytułu Michelsen.

Pechowo dla Kacpra Woryny zakończył się udział w 14. biegu. Na wejściu w drugi łuk nieco wytrącony przez Michelsena nie opanował motocykla i po upadku został wykluczony z jego powtórki. Słabiej w drugiej części zawodów radził sobie mistrz świata Zmarzlik, który dwukrotnie startując z trzeciego pola, przywiózł zaledwie dwa punkty. Przed ostatnią serią startów w grodzie Kopernika karty rozdawało trzech z czterech w stawce Duńczyków. Przedzielał ich tylko na drugim miejscu Lambert.

W pojedynku mistrza i wicemistrza świata zdecydowanie lepiej wypadł Zmarzlik, który po starcie spod bandy nie dał szans rywalom w 16. biegu. Madsen jadący z trzeciego pola jechał na końcu stawki i dopiero na linii mety okazał się minimalnie szybszy od Kaia Hukenbecka. Obaj byli już jednak pewni awansu do biegu ostatniej szansy. Groźnie wyglądającym upadkiem zakończył turniej w Toruniu Michael Jepsen Jensen. Jadący na ostatniej pozycji w 19. biegu Duńczyk trafił na wyrwę w torze na drugim łuku i przeleciał przez kierownicę swojego motocykla. Na szczęście tor opuścił o własnych siłach.

Ostatni wyścig serii zasadniczej zdecydował o tym, że bezpośrednio do finału awansowali z 13 punktami Pedersen i z jednym oczkiem mniej Lambert. Baraż to pojedynek polsko-duński. Fenomenalnie ze startu zabrał się z pierwszego pola Smekatała, który prowadzenia nie oddał do mety. Jadący po zewnętrznej Zmarzlik na wyjściu z pierwszego łuku został zamknięty i do mety, po walce, przyjechał ostatecznie trzeci.

Finałowa rywalizacja padła łupem ubiegłorocznego brązowego medalisty mistrzostw Europy Madsena, który skrzętnie wykorzystał błąd swojego rodaka Pedersena i na wyjściu z drugiego łuku był już na czele stawki. Duńczyków przedzielił Brytyjczyk Lambert, który mimo zajęcia drugiego miejsca w grodzie Kopernika został liderem klasyfikacji przejściowej. Wybór trzeciego pola okazał się zgubny dla jedynego w finałowej stawce Polaka. Smektała po zamieszaniu na pierwszym łuku spadł na ostatnią pozycję i w Toruniu zajął czwartą pozycję.

Na tegoroczny cykl indywidualnych mistrzostw Europy składa się pięć turniejów - kolejne odbędą się już za cztery dni w Bydgoszczy (8 lipca), później żużlowcy ścigać się będą w Gnieźnie (15 lipca), Rybniku (22 lipca) oraz wielki finał ponownie w Toruniu (29 lipca).

Wyniki pierwszej rundy ME na żużlu: 1. Leon Madsen (Dania) 12 + 1. miejsce w finale 2. Robert Lambert (W. Brytania) 14 + 2. miejsce w finale 3. Nicki Pedersen (Dania) 14 + 3. miejsce w finale 4. Bartosz Smektała (Polska) 11 + 4. miejsce w finale 5. Bartosz Zmarzlik (Polska) 10 6. Mikkel Michelsen (Dania) 10 7. Kacper Woryna (Polska) 8 8. Timo Lahti (Finlandia) 8 9. Grigorij Łaguta (Polska) 7 10. Krzysztof Kasprzak (Polska) 7 11. David Bellego (Francja) 6 12. Vaclav Milik (Czechy) 6 13. Andriej Kudriaszow (Rosja) 5 14. Michael Jepsen Jensen (Dania) 3 15. Kai Huckenbeck (Niemcy) 3 16. Peter Ljung (Szwecja) 1 17. Igor Kopeć-Sobczyński (Polska) 1 Klasyfikacja po pierwszej rundzie: 1. Robert Lambert (W. Brytania) 14 2. Nicki Pedersen (Dania) 14 3. Leon Madsen (Dania) 12 4. Bartosz Smektała (Polska) 11 5. Bartosz Zmarzlik (Polska) 10 6. Mikkel Michelsen (Dania) 10 7. Kacper Woryna (Polska) 8 8. Timo Lahti (Finlandia) 8 9. Grigorij Łaguta (Polska) 7 10. Krzysztof Kasprzak (Polska) 7 11. David Bellego (Francja) 6 12. Vaclav Milik (Czechy) 6 13. Andriej Kudriaszow (Rosja) 5 14. Michael Jepsen Jensen (Dania) 3 15. Kai Huckenbeck (Niemcy) 3 16. Peter Ljung (Szwecja) 1 17. Igor Kopeć-Sobczyński (Polska) 1