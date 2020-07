Później kibice byli świadkami festiwalu bicia rekordu toru, który wcześniej należał do Maksyma Drabika (60,99). Najpierw szybciej pojechał Kenneth Bjerre, a następnie Gleb Czugunow, Przemysław Pawlicki i ponownie Czugunow. Wydawało się, że rezultatu Rosjanina w piątek już nikt nie pobije, ale w 10. biegu na starcie stanął Drabik, pewnie wygrał i znowu miał najlepszy czas.

W tym momencie było 35:25. Lepiej zawody zaczęli goście, którzy wygrali pierwszy bieg 4:2, ale chwilę później w wyścigu juniorskim wrocławianie triumfowali 5:1 i Sparta wyszła na prowadzenie, którego już nie oddała. Drugi raz podwójną wygraną gospodarze odnieśli w biegu szóstym i ponownie wówczas pojechał Czugunow, który plecy rywali oglądał dopiero w trzecim swoim starcie.

Ostatnie słowo należało w piątek jednak do Macieja Janowskiego. Kapitan Sparty w biegu 11. wyszedł idealnie spod taśmy, był na dystansie piekielnie szybki i od tej pory to on dzierży rekord toru Stadionu Olimpijskiego – 60,20. Ten wyścig gospodarze wygrali 5:1, w całym meczu prowadzili 40:26 i mieli pewną wygraną.

Zwłaszcza, że w ekipie z Grudziądza tylko Artiom Łaguta i Bjerre potrafili nawiązać wyrównaną walkę. Łącznie zdobyli 27 punktów, czyli więcej niż wszyscy pozostali zawodnicy razem. Dwóch żużlowców to jednak zdecydowanie za mało, aby pokusić się o wygraną we Wrocławiu. Sparta wygrała pewnie 53:37.

Betard Sparta Wrocław - MrGarden GKM Grudziądz 53:37

Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 11 (2, 1, 3, 3, 2), Tai Woffinden 10 (1, 2, 3, 3, 1), Gleb Czugunow 9 (3, 3, 1, 2), Maksym Drabik 8 (0, 2, 3, 2, 1), Max Fricke 6 (2, 1, 1, 2), Chris Holder 5 (1, 2, 1, 1, -), Przemysław Liszka 4 (2, 2, u)

MrGarden GKM Grudziądz: Artiom Łaguta 16 (3, 3, 2, 3, 2, 3), Kenneth Bjerre 11 (3, 3, 2, 0, 3, 0), Przemysław Pawlicki 5 (3, 0, 1, 1, 0), Nicki Pedersen 3 (1, d, 2, d), Krzysztof Buczkowski 1 (0, 1, 0, -, -), Damian Lotarski 1 (1, 0, 0), Denis Zieliński 0 (0, 0, 0)

Najlepszy czas: Maciej Janowski (60,20) w biegu 11

Sędzia: Remigiusz Substyk (Solec Kujawski)

Widzów: około 3 tys.

Wyniki meczów 5. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

PGG ROW Rybnik - Fogo Unia Leszno 34:56

Pozostałe mecze kolejki

2020-07-12:

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin (16.30)

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 5 5 0 0 259-191 10 +68

2. Eltrox Włókniarz Częstochowa 3 3 0 0 165-105 6 +60

3. Betard Sparta Wrocław 5 2 1 2 227-223 5 +4

4. RM Solar Falubaz Zielona Góra 4 2 1 1 177-182 5 -5

5. Motor Lublin 4 2 0 2 184-176 4 +8

6. MrGarden GKM Grudziądz 5 1 0 4 216-234 2 -18

7. PGG ROW Rybnik 5 1 0 4 179-270 2 -91

8. Moje Bermudy Stal Gorzów 3 0 0 3 122-148 0 -26

Mecze w następnej kolejce

2020-07-17:

PGG ROW Rybnik - Eltrox Włókniarz Częstochowa (18.00)

Motor Lublin - MrGarden GKM Grudziądz (20.30)

2020-07-19:

Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra (16.30)

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław (19.15)