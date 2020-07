Decyzję podmiot zarządzający rozgrywkami żużlowej ekstraligi podjął tuż po zakończeniu przez sędziego Substyka spotkania MrGarden GKM Grudziądz – Moje Bermudy Stal Gorzów.

Tor na grudziądzkim owalu po opadach, które przeszły tuż przed meczem z biegu na bieg stawał się coraz trudniejszy do rywalizacji. Na drugim łuku pojawiły się dziury, które mogły być zagrożeniem dla zdrowia zawodników. Swoje zastrzeżenia co do stanu nawierzchni zespół gości zgłosił komisarzowi i sędziemu po upadku w biegu 10. Rafała Karczmarza. Zawodnik Stali uderzając w Przemysława Pawlickiego wykontrowaną maksymalnie maszyną mocno uderzył o tor. Szczęśliwie do parku maszyn zszedł o własnych siłach.

Sędzia zarządził dodatkowe prace nad nawierzchnią. Po ponadpółgodzinnej przerwie w zawodach ostatecznie zdecydował o zakończeniu rywalizacji zaliczając wynik po dziewięciu biegach – 29:25 dla MrGarden GKM Grudziądz.

Kilkanaście minut po zakończeniu spotkania prezes podmiotu zarządzającego – Ekstraligi Żużlowej poinformował poprzez media społecznościowe o odsunięciu sędziego Substyka od sędziowania spotkań ekstraligi do końca sezonu.

Sędzia Substyk miał być arbitrem Złotego Kasku, który odbędzie się w poniedziałek 27 lipca na torze bydgoskiej Polonii. Jak poinformował przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański, nastąpi zmiana sędziego tych zawodów.