Sędzia Michał Sasień (Gdańsk) podjął tę decyzję po oświadczeniu kierownika zawodów, że do godziny 21 toru nie uda się przygotować.

W Częstochowie w poniedziałek przystąpiono do prac torowych, ale nawałnica jaka przeszła nad miastem we wtorkowe popołudnie zniweczyła te prace i tor został zalany. Mimo upałów nie udało się go do piątku przygotować.

Decyzję co do ewentualnego powtórzenia meczu w innym terminie lub przyznania walkowera drużynie Stali podejmie komisja orzekająca ekstraligi.

Drużynę Włókniarza w piątkowym meczu miał poprowadzić w charakterze menedżera Michał Finfa, zastępując trenera Marka Cieślaka, który popadł w konflikt z prezesem Michał Świącikiem i według nieoficjalnych informacji złożył rezygnację z funkcji szkoleniowca Włókniarza.

We wcześniejszym piątkowym meczu Fogo Unia Leszno pokonała pewnie MrGarden GKM Grudziądz 60:30.