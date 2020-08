36-letni zawodnik Stali Gorzów spisywał się w Gorican doskonale. Wygrał cztery pierwsze biegi, ale z ostatniego został wykluczony za spowodowanie upadku rywala i w efekcie o punkt wyprzedził go Zagar. Także 12 punktów zgromadził Berntzon, co oznaczało dodatkowy wyścig o drugie miejsce. Wygrał go Szwed i Kasprzakowi przypadła trzecia lokata.

Zagar jest uczestnikiem tegorocznych mistrzostw, które w piątek zostaną zainaugurowane we Wrocławiu.

Kasprzak to wicemistrz świata z 2014 roku. Przez cztery sezony był pełnoprawnym uczestnikiem cyklu GP. Wygrał trzy turnieje, a w sumie 11 razy stawał na podium.

Z powodu pandemii nie odbyły się eliminacje do GP Challenge, a każda federacja miała prawo wystawić jednego zawodnika. Turniej miał się odbyć w lipcu w słowackiej Zarnovicy, ale został przeniesiony do Gorican.