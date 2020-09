Wychowanek opolskiego Kolejarza największy sukces odniósł w 1973 roku. Finał IMŚ odbył się w Chorzowie, a po 20 wyścigach Szczakiel miał tyle samo punktów, co Nowozelandczyk Ivan Mauger. O wygranej w zawodach Polaka zadecydował bieg dodatkowy.

W 2010 roku jego sukces powtórzył Tomasz Gollob, a w 2019 mistrzem globu został Bartosz Zmarzlik.

(...) Był ikoną sportu, nie tylko naszego opolskiego, bo póki co to żaden z Polaków podwójnym mistrzem świata nie był. Życzę tego z całego serca tym naszym gwiazdom, ale póki co, to jemu te splendory największe pisać i dawać. Wszedł w ten ostatni swój wiraż pełnym gazem i dotarł do tej mety. I pozostawił taką ciszę i pustkę” - stwierdził wiceprezes Towarzystwa Sportowego Kolejarz Lucjusz Bilik.

W 1971 roku wraz z Andrzejem Wyglendą Szczakiel zdobył w Rybniku mistrzostwo świata par. Z kolei w 1974 sięgnął po brąz drużynowych MŚ. Karierę zakończył w 1979, a powodem były kłopoty zdrowotne.

Jerzy Szczakiel urodził się w 28 stycznia 1949 roku w Grudzicach. Przez całą karierę ścigał się w barwach Kolejarza.