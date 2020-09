Żużlowcy MrGarden GKM Grudziądz wiedzą już, że ich sezon zakończy się na rundzie zasadniczej. Mimo to pozostałe do rozegrania spotkania mają swoją stawkę. Wyniki rywalizacji „Gołębi” będą bowiem miały znaczenie w kwestii ewentualnego awansu ich rywali do play off.

We wtorek na torze przy ul. Hallera miejscowi zmierzyli się z Motorem Lublin, który o pierwszą czwórkę walczy z zespołami z Częstochowy i Wrocławia. Ta ostatnia ekipa zmierzy się z GKM w Grudziądzu już w środę. Reklama Żużel: Maciej Janowski w wielkim stylu wygrał finał indywidualnych mistrzostw Polski Zobacz również Rywalizacja grudziądzan z „Koziołkami” rozpoczęła się od podwójnej wygranej gospodarzy, ale chwilę później juniorzy z Lublina odrobili straty. Tak wyglądało niemal całe spotkanie. Oba zespoły na zmianę wyprowadzały cios za cios lub przywoziły remisy. W efekcie, po zamknięciu każdej serii startów na tablicy wyników widniał remis. Niesamowicie szybki na grudziądzkim torze był Jarosław Hampel. Popularny „Mały” bez problemu radził sobie z rywalami pokonując między innymi świetnie znającego grudziądzki tor Artioma Łagutę. W ekipie gospodarzy równie udanie prezentował się Nicki Pedersen. Obaj spotkali się ze sobą w wyścigu otwierającym ostatnią serię startów przed biegami nominowanymi. Świetnie spod taśmy wyruszyli gospodarze, zamykając Hampela. Jednak na wejściu w drugi łuk manetki gazu nie zdążył przymknąć dojeżdżający do Hampela kolega z pary Wiktor Lampart, w wyniku czego upadł na tor i został wykluczony. Powtórka oznaczała szansę dla Hampela na lepsze rozegranie startu. Tak się jednak nie stało, a dodatkowo wywieziony w łuku pod bandę przez Przemysława Pawlickiego lublinianin spadł na trzecią pozycję. Ambitnie walczący „Mały” nie chciał jednak dać za wygraną i ostatecznie przedzielił parę gospodarzy. Chwilę później podopieczni Jacka Ziółkowskiego odrobili stratę zwyciężając także 4:2. Remis w 13. odsłonie spotkania i w pierwszym z biegów nominowanych oznaczał, że o wyniku całej rywalizacji zdecydują najskuteczniejsi żużlowcy obu ekip. W finale wieczoru świetnie ze startu zabrali się gospodarze, a najszybciej po wyjściu z pierwszego łuku odjechał rywalom Artiom Łaguta. Za nim toczyła się zacięta walka o dwa punkty między Hampelem i Pedersenem. Reprezentant Motoru okazał się skuteczniejszy, ale ostatecznie to zespół Roberta Kempińskiego mógł cieszyć się ze zwycięstwa 46:44. Na osłodę lublinianom pozostał punkt bonusowy, dzięki wygranej w dwumeczu. MrGarden GKM Grudziądz – Motor Lublin 46:44

Pierwszy mecz 58:32 dla Motoru, który zdobył punkt bonusowy

MrGarden GKM Grudziądz: Artiom Łaguta 14 (3,3,2,3,3), Nicki Pedersen 13 (3,3,3,3,1), Kenneth Bjerre 10 (2,2,1,2,3), Przemysław Pawlicki 5 (1,1,2,1,0), Krzysztof Buczkowski 3 (2,0,1,0), Denis Zieliński 1 (1,0,0), Kacper Łobodziński 0 (0,0,0)

Motor Lublin: Jarosław Hampel 13 (3,3,3,2,2), Grigorij Łaguta 9 (0,2,2,3,2), Mikkel Michelsen 8 (2,2,3,1,0), Matej Zagar 5 (1,0,1,2,1), Wiktor Lampart 4 (3,1,0,w), Wiktor Trofimow jr 4 (2,1,0,1), Jakub Jamróg 1 (0,1,-,-)

Najlepszy czas dnia: Artiom Łaguta - 64.86 s.

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk) Wyniki meczów 13. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2020-09-06:

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 52:38

Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów 44:46

2020-09-08:

MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin 46:44

Pozostałe mecze kolejki

2020-09-09:

Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik (18.00, mecz w Rybniku) Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 13 10 0 3 657-513 25 +144

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 14 8 0 6 620-554 21 +66

3. RM Solar Falubaz Zielona Góra 13 8 1 4 604-565 20 +39

4. Motor Lublin 13 7 0 6 606-564 17 +42

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 12 5 2 5 523-507 16 +16

6. Betard Sparta Wrocław 12 5 2 5 548-532 14 +16

7. MrGarden GKM Grudziądz 13 4 1 8 525-609 10 -84

8. PGG ROW Rybnik 12 1 0 11 420-659 2 -239