W wyniku podejrzenia infekcji u Jarosława Hampela, na podstawie objawów klinicznych stanu jego zdrowia nastąpiła niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do klubowego Komisarza Sanitarnego i Koordynatora Sanitarnego Ekstraligi Żużlowej w celu wykonania testu na obecność koronawirusa. Pozytywny wynik testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oznacza to, że Jarosław Hampel został wykluczony z udziału w rozgrywkach PGE Ekstraligi do czasu uzyskania statusu ozdrowieńca, czyli do 7.04.2021 - głosi komunikat.

Reklama

Jednocześnie zapewniono, że zawodnik nie miał w ostatnim czasie kontaktu z pozostałymi członkami drużyny oraz sztabu szkoleniowego i pracownikami klubu.

Seria zakażeń

To kolejny w ostatnim czasie przypadek zakażenia koronawirusem w klubie ekstraligi. Pozytywne testy mieli zawodnicy Zooleszcza DPV Logistic GKM Grudziądz Przemysław Pawlicki, Mateusz Bartkowiak i Kacper Łobodziński oraz dwaj mechanicy. Z tego powodu sobotni mecz GKM z Betardem Spartą Wrocław został przełożony na 23 kwietnia.

Pozytywne wyniki testów mieli też australijscy bracia Jack i Chris Holderowie, Kamil Marciniec oraz jeden z mechaników eWinner Apatora Toruń, a także Patryk Dudek z Falubazu Zielona Góra.

Zgodnie z regulaminem sanitarnym PZM, w przypadku organizacji zawodów sparingowych wszystkie osoby w nich uczestniczące muszą posiadać negatywne wyniki testu - przeprowadzonego na 48 godzin przed sparingiem - na obecność koronawirusa. Podobnie będzie przed każdą kolejką ruszających 3 kwietnia rozgrywek ekstraligi