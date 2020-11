Zakażenie koronawirusem u Rossiego po raz pierwszy stwierdzono 15 października, przed wyścigiem o Grand Prix Aragonii. Włoch wrócił do domu i tam poddał się izolacji. Był pod stałą obserwacją sztabu medycznego.

W ubiegły czwartek Rossi przeszedł test, który dał pierwszy negatywny wynik, co otworzyło mu drogę do wyjazdu do Hiszpanii na start w GP Europy na tym samym torze w Walencji. Dzień później przeszedł kolejny test, potwierdzający, że jest już zdrowy.

Dwa dni po starcie w Hiszpanii, gdzie z powodu awarii Rossi wyścigu nie ukończył, ponownie wykryto u niego zakażenie wirusem. Stwierdzono jednak tylko śladową obecność koronawirusa w jego organizmie. Testy w środę i czwartek były już negatywne.

"Oba badania dały ujemne wyniki, zatem udział Rossiego w tym weekendzie wyścigowym został potwierdzony" - napisał w komunikacie jego team Yamaha.

Tydzień po najbliższej rundzie w Hiszpanii odbędzie się jeszcze jeden wyścig - o Grand Prix Portugalii na torze Autodromo Internacional do Algarve pod Portimao.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata MotoGP prowadzi Hiszpan Joan Mir z dorobkiem 162 pkt i ma już 37 przewagi nad Francuzem Fabio Quartararo oraz Hiszpanem Alexem Rinsem. Rossi ma 58 pkt i jest 15.