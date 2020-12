Perez ukończył rywalizację o GP na podium już po raz dziesiąty w karierze, ale jeszcze nigdy nie był na jego najwyższym stopniu. Za nim uplasowali się Francuz Esteban Ocon (Renault) i Kanadyjczyk Lance Stroll (Racing Point).

30-letni kierowca z Guadalajary jest pierwszym meksykańskim zwycięzcą wyścigu F1 od 1970 roku, kiedy w Belgii triumfował Pedro Rodriguez. Pierwsze okrążenie nie zapowiadało jednak tego sukcesu - doszło bowiem do kolizji z winy reprezentanta Monako Charlesa Leclerca, po której kierowca Ferrari musiał się wycofać, podobnie jak Holender Max Verstappen (Red Bull), a Perez spadł na ostatnie miejsce.

"Nie wiem, co powiedzieć. Marzyłem o tej chwili od dziesięciu lat. Na pierwszym okrążeniu straciłem kompletnie nadzieję, wyścig się w zasadzie dla mnie skończył. Ale nie zrezygnowałem. Nie mogę uwierzyć w to, że wygrałem. Mam nadzieję, że to nie jest sen" - cieszył się Perez.

Meksykanin nie ma pewnego miejsca w stawce F1 na przyszły sezon. To oznacza, że zaplanowana na 13 grudnia Grand Prix Abu Zabi może być jego ostatnią w tym cyklu w karierze.

W Bahrajnie nie startował Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes), który miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale już wcześniej zapewnił sobie siódmy w karierze tytuł mistrzowski. Obok Fina Valtteriego Bottasa w bolidzie tego teamu zasiadł Brytyjczyk George Russell.

Długo zanosiło się na to, że to właśnie ci kierowcy zajmą dwa pierwsze miejsca, ale sukces uniemożliwiła im wpadka mechaników. Fin i Brytyjczyk zostali wezwani do alei serwisowej niemal w tym samym momencie, ale w pośpiechu w ich bolidach zamontowano niewłaściwe opony.

Bottas musiał pozostać w picie przez kilkanaście sekund, a Russell - pojawić się w nim ponownie. Brytyjczyk, który nigdy wcześniej nie wywalczył punktu w F1 (tj. nie zakończył wyścigu w czołowej dziesiątce), chciał jednak pokazać się z jak najlepszej strony i szybko odrabiał straty do rywali. W pewnym momencie znalazł się już na drugiej pozycji, ale wówczas złapał gumę i musiał ponownie zjechać do alei serwisowej.

Ostatecznie Bottas był ósmy, a Russell - dziewiąty.

"Kontrolowałem wyścig na początku, czułem się komfortowo. Czułem, i to dwa razy, że stać mnie na wygraną. Jestem rozczarowany, ale bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy, i szczęśliwy, że miałem tę szansę (występu w bolidzie Mercedesa - PAP). Takie są wyścigi, to sport zespołowy. Czasem to kierowca ponosi odpowiedzialność za błędy, ze mną było tak raz czy dwa w tym sezonie w Williamsie. Późno wezwano mnie do alei, pomieszały nam się opony... Ale na pocieszenie mam pierwsze w karierze punkty w F1" - skomentował Brytyjczyk.

Przez radio 22-letni kierowca usłyszał przeprosiny i wyrazy ubolewania m.in. od szefa Mercedesa Toto Wolffa.

Punktów nie zdobyli kierowcy Alfa Romeo Racing Orlen. Włoch Antonio Giovinazzi zajął 13., a Fin Kimi Raikkonen - 14. miejsce.

W ostatniej rundzie w Abu Zabi rozstrzygnie się walka o tytuł wicemistrzowski. Większą szansę ma na niego Bottas, który zgromadził 205 punktów, a jego jedyny konkurent Verstappen ma 189. Perez jest czwarty z dorobkiem 125 i walczy o utrzymanie tej lokaty w klasyfikacji generalnej z mającym o 13 mniej Australijczykiem Danielem Ricciardo (Renault).

Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Sakhiru:

1. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1:31.15,114

2. Esteban Ocon (Francja/Renault) strata 10,518 s

3. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 11,869

4. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 12,580

5. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 13,330

6. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 13,842

7. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 14,534

8. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 15,389

9. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 18,556

10. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 19,541

11. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 20,527

12. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 22,611

13. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 24,111

14. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 26,153

15. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 32,370

16. Jack Aitken (W. Brytania/Williams) 33,674

17. Pietro Fittipaldi (Brazylia/Haas) 36,858

nie ukończyli:

Charles Leclerc (Monako/Ferrari), Max Verstappen (Holandia/Red Bull),

Nicholas Latifi (Kanada/Williams).

Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 332 pkt - mistrzostwo

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 205

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 189

4. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 125

5. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 112

6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 98

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 97

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 93

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 87

10. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 74

11. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 71

12. Esteban Ocon (Francja/Renault) 60

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 33

14. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 32

15. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 10

16. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 4

17. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4

18. George Russell (W. Brytania/Williams/Mercedes) 3

19. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2

20. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 540 pkt - mistrzostwo

2. Red Bull 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3