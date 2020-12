Obok Loeba kierowcą będzie Cristina Gutierrez - dentystka z Burgos, której pasją jest motoryzacja. Sześć razy sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii kobiet w rajdach terenowych. Cztery razy startowała w Dakarze, w 2018 roku zajmując drugie miejsce w klasie.

Reklama

Każdy team w Extreme E musi mieć kierowcę płci żeńskiej i męskiej. Seria powstała, by pokazać ludziom skutek zmian klimatycznych, a jej celem jest zwiększenie świadomości w tym temacie.

Oboje są niesamowitymi kierowcami i nie mogę się już doczekać ich rywalizacji, którą będę śledzić z zapartym tchem. Cristina jest wschodzącym talentem z wielką przyszłością, a Sebastiena podziwiam od wielu lat. Jestem dumny i podekscytowany, mając ich na pokładzie - skomentował Hamilton.

Loeb i Gutierrez testowali już w środowisku terenowym samochody Odyssey 21. To właśnie w nich mają stanąć na starcie.

Nie mogę się już doczekać tej rywalizacji. Dołączenie do zespołu X44 jest szansą na kontynuowanie tego, co kocham, czyli ścigania się. To też zaszczyt móc pracować z Lewisem - przyznał Loeb.

Dla samej Gutierrez już sama idea serii jest bardzo ważna. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny, ale też mam nadzieję, że wiele będę mogła się nauczyć. Lewis i Sebastien to od lat moi idole - powiedziała.

Pierwszy wyścig zaplanowany jest na marzec 2021. Kolejne rundy rozgrywane będą na pustyni w Arabii Saudyjskiej, Senegalu, Grenlandii, brazylijskiej Amazonii i na lodowcu Tierra del Fuego w Argentynie.