Debiutujący w Dakarze Michał Goczał odniósł życiowy sukces. Bardziej doświadczony jest Gospodarczyk, który przed trzema laty był trzeci w klasyfikacji końcowej jako pilot Francuza Claude'a Fourniera, także w kategorii lekkich pojazdów UTV.

Reklama

We wtorek Michał Goczał stracił tylko 24 sekundy do lidera rajdu Chilijczyka Francisco Lopeza Contardo i zaledwie jedną do Amerykanina Austina Jonesa. Na siódmym miejscu do mety dojechali Aron Domżała i Maciej Marton, którzy utrzymali drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Do Lopeza tracą niewiele ponad sześć minut. Dobrze poradziła sobie także trzecia polska załoga w tej kategorii Marek Goczał, Rafał Marton - 11. czas jest ich najlepszym dotychczasowym wynikiem.

W kategorii samochodów kolejny etap wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Toyota) i w klasyfikacji generalnej awansował z trzeciego na drugie miejsce. Nadal prowadzi trzeci we wtorek Francuz Stephane Peterhansel (Mini), a duże straty poniósł dotychczasowy wicelider i zwycięzca sprzed roku Carlos Sainz (Mini). Z powodu błędu nawigacyjnego Hiszpan stracił ponad pół godziny i być może pogrzebał tym samym szanse na czwarty dakarowy triumf. Jest czwarty, ale do Peterhansela traci już 33 minuty. Przygoński, mimo 11. czasu dnia utrzymał piątą pozycję, jednak ma minimalną przewagę nad szóśtym Francuzem Sebastienem Loebem.

Pecha miał Holender Bernhard ten Brinke, który jedzie z byłym pilotem Przygońskiego Belgiem Tomem Colsoulem. Przez cały etap plasowali się w ścisłej czołówce, jednak pod koniec ich Toyota dachowała. Załodze nic się nie stało, ale nie wiadomo, czy uszkodzone auto uda się naprawić.

Bardzo dobrze we wtorek pojechał Giemza. Motocyklista Orlen Teamu uzyskał 11. czas i był niespełna kwadrans gorszy od zwycięzcy etapu i dwukrotnego triumfatora Dakaru Australijczyka Toby Price'a (KTM). Adam Tomiczek był 33., Konrad Dąbrowski 41., a Jacek Bartoszek 70. Duże straty poniosła czołowa trójka po dwóch etapach i nowym liderem został Amerykanin Skyler Howes (KTM).

Kamil Wiśniewski był tym razem dopiero 12., ze stratą ponad godziny do zwycięzcy etapu Argentyńczyka Nicolasa Cavigliasso. W klasyfikacji generalnej prowadzi Chilijczyk Giovanni Enrico, a Polak jest ósmy.

Po raz drugi Kamaz musiał uznać wyższość białoruskiego Maza w kategorii ciężarówek. Wygrała załoga Siarhieja Wiazowicza, przed reprezentującym rosyjski koncern Dmitrijem Sotnikowem, ale w klasyfikacji generalnej kolejność jest odwrotna.

Trzeci etap był pętlą ze startem i metą w Wadi ad-Davasir (630 km/ w tym 403 km odcinek specjalny). W środę uczestnicy Dakaru pojadą z Wadi ad-Davasir do Rijadu (813 km/337 km).

Wyniki 3. etapu: samochody 1. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 3:17.39 2. Henk Lategan, Brett Cummings (RPA/Toyota) strata 2.27 3. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 4.05 ... 11. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 22.00 klasyfikacja generalna 1. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 10:39.02 2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 5.09 3. Mathieu Serradori, Fabian Lurquin (Francja, Belgia/Century) 26.21 4. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania, Mini) 33.34 5. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 44.22 motocykle 1. Toby Price (Australia/KTM) 3:33.23 2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 3.16 3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.36 ... 11. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 14.11 33. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 26.50 41. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 44.03 70. Jacek Bartoszek (Polska/KTM) 1:56.37 klasyfikacja generalna 1. Skyler Howes (USA/KTM) 12:05.48 2. Xavier De Soultrait (Francja/Husqvarna) 28 3. Toby Price (Australia/KTM) 52 ... 20. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 25.39 26. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 44.39 42. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 2:25.05 74. Jacek Bartoszek (Polska/KTM) 7:22.59 quady 1. Nicolas Cavigliasso (Argentyna/Yamaha) 4:25.49 2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 1.00 3. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 4.08 ... 12. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 1:15.12 klasyfikacja generalna 1. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 14:36.46 2. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 4.06 3. Nicolas Cavigliasso (Argentyna/Yamaha) 6.41 ... 8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 1:55.15