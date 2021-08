Zdecydowałem się zatrzymać na koniec tego sezonu – powiedział Rossi na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej przed Grand Prix Styrii w ten weekend na austriackim Red Bull Ring.

Niestety, to będzie ostatnia połowa sezonu jako zawodnik MotoGP. To trudne. Bardzo smutny moment, ponieważ ciężko mówić i wiedzieć, że w przyszłym roku nie będę ścigał się na motocyklu. Robię to od mniej więcej 30 lat. W przyszłym roku moje życie się zmieni. Ale i tak było świetnie, bardzo lubię tę długą podróż. Było naprawdę zabawnie - dodał.

Rossi jeździ w tym sezonie w MotoGP dla malezyjskiego zespołu Petronas Yamaha, jednak bez sukcesów. W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata zajmuje 19. miejsce, a jego najlepszym osiągnięciem w tej edycji była dziesiąta lokata w Grand Prix Włoch.