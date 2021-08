To jednak wystarczyło, zgodnie z regulaminem F1, do uznania go za rozegrany. Kierowcy otrzymają połowę należnych im punktów.

Reklama

Jako wyniki końcowe uznano rezultaty rywalizacji o pole position. Wygrał najszybszy w kwalifikacjach Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z Williamsa, a trzecie obrońca tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa. Po kilku godzinach wprowadzono korektę - karę otrzymał Lance Stroll z teamu Aston Martin, co sprawiło, że został przesunięty z 18. na 20. lokatę.

Najkrótszy wyścig w historii

Tegoroczny GP Belgii był najkrótszym w historii F1. Do tej pory rekordzistą pod tym względem było Grand Prix Austrii w 1991 roku, gdy zawodnicy przejechali 14 okrążeń.

Verstappen odniósł 16 zwycięstwo w karierze i otrzymał 12,5 pkt.