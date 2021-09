Także w ubiegłym roku z powodu pandemii COVID-19 runda w Japonii była odwołana.

Reklama

W tym sezonie to już trzecia duża impreza motorowa, która nie odbędzie się w tym kraju. Wcześniej zrezygnowano z organizacji rund Formuły 1 i MotoGP.

Przepraszam wszystkich, którzy z niecierpliwością oczekiwali na Rajd Japonii. Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by pokonać COVID-19 i z powodzeniem zorganizować rundę WRC w Japonii w 2022 roku. Modlę się o bezpieczeństwo wszystkich - powiedział Satoshi Suzuki, przewodniczący komitetu organizacyjnego Rajdu Japonii 2021.