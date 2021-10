Informację przekazał duński zespół High Class Racing, w którego barwach ścigał się będzie Kubica. Polski kierowca ma rywalizować na torze Sakhir w Bahrajnie 30 października i 6 listopada.

Kubica miał wystartować w ekipie High Class Racing pod koniec stycznia w 24-godzinnym wyścigu Daytona, ale na Florydzie samochód jego teamu uległ awarii zanim Polak wyjechał na tor.

Kubica: Bardzo cieszę się z faktu, że znowu dołączam do High Class Racing

Bardzo cieszę się z faktu, że znowu dołączam do High Class Racing, tym razem na ostatnie rundy WEC w Bahrajnie.(...) Wiem, że zrobimy wszystko, żeby cieszyć się jazdą i osiągnąć jak najlepszy wynik. Tym razem będę się ścigał w klasie ProAm, która ma trochę inną specyfikę niż to, z czym mierzyliśmy się w tym roku w European Le Mans Series i 24h Le Mans. Traktuję to jako duże wyzwanie i znowu chcę dać z siebie wszystko – powiedział Kubica, cytowany w komunikacie.

Zanim Kubica pojedzie w długodystansowych MŚ czeka go jeszcze rywalizacja 24 października w ostatnim wyścig European Le Mans Series. Team WRT, z polskim zawodnikiem w składzie, na zapewnione zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

W 2021 roku Kubica wystąpił także w dwóch wyścigach Formuły 1 w barwach Alfy Romeo Racing Orlen. W Grand Prix Holandii zajął 15. miejsce, a w Grand Prix Włoch - 14.