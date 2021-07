Czwarty wyścig był jak do tej pory najsłabszy w wykonaniu Polek. Zajęły piątą lokatę, ale rezultat ten jest póki co "odrzutką" i nie wlicza się do klasyfikacji. Przed zawodniczkami jeszcze sześć regularnych startów, plus medalowy podwójnie punktowany z udziałem czołowej "10".

Zmienne szczęście miały też utytułowane Brytyjki. Najpierw były siódme, co spowodowało ich spadek poza podium, ale kolejny wyścig wygrały i wróciły na pozycję medalową. Teraz są drugie i tracą cztery punkty do Polek. Mają też jeden punkt przewagi nad Francuzkami Camille Lecointre i Aloise Retornaz - to, odpowiednio, złota i brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku, jednak obie płynęły wówczas z innymi partnerkami.

Dzień wcześniej w dwóch pierwszej wyścigach Skrzypulec i Ogar były najlepsze.

Kolejne dwa wyścigi zaplanowane są na 30 lipca.