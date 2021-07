Majerski już po raz drugi na olimpijskim basenie w Tokio poprawił należący do niego rekord kraju. W eliminacjach uzyskał 50,97. W sobotę do medalu brakło mu 0,18 sekundy.

Niby niedużo, ale jednak brakło. Nie boli mnie to jednak jakoś bardzo. Najbardziej zaś cieszy mnie, że się udało pobić znów rekord życiowy i poprawić czas z eliminacji - zaznaczył niespełna 21-letni zawodnik.

Jak dodał, popłynął w finale tak, jak sobie to wcześniej zaplanował. Towarzyszyło mu nastawienie, że nie ma nic do stracenia.

Starałem się z luźną głową przystąpić do tego wyścigu. W wodzie też czułem taki luz, to mnie poniosło - stwierdził.

Majerski przyznał, że zaliczył w sobotę późny start.

Na pewno jakieś znaczenie to miało, ale na koniec udało się poprawić rekord - wskazał.

Jak dodał, w pierwszej połowie dystansu starał się kątem oka zerkać w lewo na najgroźniejszych rywali.

Ale robiłem to tylko przez chwilę. Przez większość dystansu skupiałem się na sobie i płynąłem po prostu do mety - relacjonował.

Po złoto sięgnął Amerykanin Caeleb Dressel, który ustanowił rekord świata - 49,45.

To był bardzo szybki finał - przyznał Polak.

Do finału 50 m st. dowolnym awansowała z kolei Katarzyna Wasick, uzyskując piąty wynik w półfinale - 24,26. 29-letnia zawodniczka po raz czwarty występuje w igrzyskach, ale w finale wystąpi po raz pierwszy.

Jestem bardzo zadowolona. Pracowałam na to kilkanaście lat. To finał olimpijski, a w nim każdy będzie walczył o medal. Cieszę się, że mam taką szansę - podkreśliła.

Wicemistrzyni Europy z ubiegłego roku w tej konkurencji przestrzegała jednak przed hurraoptymizmem.

Nikt tego medalu mi nie poda na tacy. Będę musiała ciężko na niego zapracować. Jestem na to gotowa i pewna siebie. Chcę popłynąć na 100 procent i włożę w to całe serce, a jaki będzie rezultat to okaże się jutro - zaznaczyła.