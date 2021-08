To była kolejna zwycięska konfrontacja Amerykanów z Hiszpanami - po wygranych w finale igrzysk 2008 i 2012 r. oraz półfinale z 2016 r.

Liderem zespołu USA był Kevin Durant który uzyskał 29 punktów, w tym trafił trzy razy zza linii 6,75 m w kluczowej dla losów meczu trzeciej kwarcie. Amerykanie wygrali tę część 26:20, ale prowadzili w niej już różnicą 16 punktów - 65:49 w 26. minucie.

Mecz był bardzo wyrównany i emocjonujący, szczególnie w pierwszej połowie. W niej przewagę mieli Hiszpanie, którzy znakomicie walczyli w defensywie, wygrywali walkę pod tablicami, blokowali rzuty rywali. W ataku liderem był rozgrywający Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), który na igrzyskach debiutował jako 17-latek w Pekinie.

MVP mistrzostw świata z 2019 r. ogrywał kolegów z parkietów NBA - zdobył 13 pkt do przerwy, a w całym spotkaniu aż 38, co jest rekordem w reprezentacji Hiszpanii na igrzyskach. W drugiej połowie Rubio mniej dzielił się piłką z kolegami.

Hiszpanie prowadzili 21:19 po 10 minutach, a w drugiej kwarcie nawet 39:29. Jednak w końcówce Amerykanie po indywidualnych akcjach Duranta (w tym rzut z 9 metrów) doprowadzili do remisu 43:43.Trzecia kwarta była popisem mistrzów olimpijskich i Duranta. Mistrzowie świata pudłowali z dystansu i nie mieli też siły przeciwstawić się Amerykanom pod koszami.

Hiszpanie zdołali jeszcze po akcjach Rubio zmniejszyć straty do 63:69 i 65:69 na początku czwartej kwarty, ale to było wszystko na co pozwolili Amerykanie. Koszykarze USA dzielili się piłką - w całym meczu mieli aż 28 asyst przy zaledwie 12 Hiszpanów.

To był prawdopodobnie ostatni mecz w karierze 41-letniego Pau Gasola, dwukrotnego mistrza NBA (2009 i 2010), legendy światowej koszykówki w karierze.

Amerykanie zmierzą się w półfinale ze zwycięzcą ostatniego ćwierćfinału Australia - Argentyna.

Innym półfinalistą została już rewelacja turnieju w Tokio Słowenia, która pokonała Niemcy 94:70. Gwiazda drużyny Luka Doncic (Dallas Mavericks) był ponownie bliski triple-double - zanotował 20 pkt, 11 asyst i osiem zbiórek. Najwięcej punktów uzyskał natomiast Zoran Dragic - 27 .