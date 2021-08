Do nietypowego wydarzenia doszło podczas ubiegłotygodniowej uroczystości w Nagoi po zdobyciu przez japońskie zawodniczki tytułu w softballu w igrzyskach. Kawamura dostał do rąk medal Goto, a następnie go... ugryzł. Tłumaczył, że nic złego nie chciał zrobić. Takie sytuacje czasem mają miejsce na podiach, kiedy zawodnicy pozują do zdjęć.

Zachowanie polityka wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych za m.in. lekceważenie obecnej sytuacji dotyczącej koronawirusa i brak szacunku dla sportowca.

Organizatorzy i Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w porozumieniu ze złotą medalistką, rozpoczęli procedurę przyznania jej nowego złotego medalu. Koszty wymiany poniesie MKOl.

Japonki wygrały ostatni turniej softballu w IO. W finale w Tokio pokonały Amerykanki 2:0. Dyscyplina ta została skreślona z programu olimpijskiego i na pewno nie wróci przynajmniej do 2028 roku. W meczu o brąz Kanada wygrała z Meksykiem 3:2.