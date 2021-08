Dwanaście dni temu afgański komitet paraolimpijski poinformował nas, że ich drużyna nie będzie w stanie dotrzeć do Tokio, to złamało serca wszystkim zaangażowanym w ruch paraolimpijski i załamało dwójkę sportowców z Afganistanu (...) To ogłoszenie dało jednak początek międzynarodowym wysiłkom, które doprowadziły do ich bezpiecznej ewakuacji z Kabulu - ogłosił w komunikacie prezydent Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) Andrew Parsons.

Chudadadi, która jest zawodniczką taekwondo, i lekkoatleta Rasuli zostali wywiezieni z Kabulu do Paryża w zeszłym tygodniu, następnie regenerowali siły i trenowali w stolicy Francji, by w sobotę przybyć do Tokio. Ich ewakuacja nie byłaby możliwa bez pomocy wielu osób, organizacji i rządów - podkreślił IPC.

Przez swój udział w paraolimpiadzie dwuosobowa reprezentacja Afganistanu niesie przesłanie nadziei, pokoju i solidarności dla ludzi w Afganistanie i na całym świecie - zaznaczono w komunikacie organizacji. Chudadadi jest pierwszą afgańską paraolimpijką, która reprezentuje swój kraj od czasu paraolimpiady w Atenach w 2004 r.