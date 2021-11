95 procent wolontariuszy, rekrutujących się wyłącznie z Chin, to osoby w wieku od 18 do 35 lat. To przede wszystkim studenci pekińskich uniwersytetów oraz inni mieszkańcy stolicy, a także osoby pochodzące z prowincji Hebei.

Właśnie rozpoczynają się szkolenia dotyczące m.in. procedur związanych z przeprowadzeniem rywalizacji olimpijskiej w dobie pandemii COVID-19, reagowania w nagłych wypadkach i udzielania pierwszej pomocy oraz wzorca zachowań wolontariusza.

Według gazety "China Daily", kandydaci musieli odbyć ponad 20 sesji szkoleniowych online, zdać różnorodne egzaminy, w tym sprawdzające znajomość języka angielskiego oraz wiedzę z zakresu olimpizmu, głównie sportów zimowych. Ale to nie wszystko. Chętni do pomocy w Zhangjiakou, rejonie w którym odbędą się biegi narciarskie, kombinacja, skoki, biathlon, snowboard, musieli przejść... test sprawnościowy.

Ponieważ wszystkie zawody w Zhangjiakou odbędą się na świeżym powietrzu, to musieliśmy przejść test sprawnościowy, a jednym z jego elementów był 15-kilometrowy bieg. Musimy przygotować się na pracę w niskich temperaturach - powiedziała jedna z wybranych wolontariuszek, studentka uniwersytetu w Hebei, cytowana przez portal insidethegames.biz.

Igrzyska odbędą się w dniach 4-20 lutego. Pekin będzie pierwszym w historii miastem-gospodarzem letniej (2008) i zimowej olimpiady.