W niedzielę w Ergo Arenie zespół trenera Mike'a Taylora podejmie Włochów, którzy pokonali w Brescii pewnych już awansu Litwinów 70:65. Była to pierwsza porażka podopiecznych znanego w Polsce trenera Dainiusa Adomaitisa. W obydwu drużynach zabrakło zawodników z NBA oraz klubów Euroligi. Najwięcej punktów dla Włochów uzyskał Awudu Abbas - 13.

Chorwacja pokonała przed własną publicznością Węgry i zachowała szanse na udział w finałach, choć mniejsze niż biało-czerwoni. Do końca rywalizacji pozostały jeszcze trzy kolejki spotkań.

Po meczu Holandia - Polska (78:105) w eliminacjach MŚ powiedzieli:

Mike Taylor (trener reprezentacji Polski): To był świetny mecz w wykonaniu całej drużyny. Wszyscy zawodnicy przyczynili się do zwycięstwa. Okienka reprezentacyjne są wymagające, ale my polegamy na naszych podstawach, które wypracowaliśmy przez ostatnie lata. Jestem dumny z moich graczy. To była demonstracja ich silnej woli i serca. Skupiamy się teraz na kolejnych meczach. Przygotujemy się najlepiej jak możemy do meczu z Włochami.

Aaron Cel (zawodnik reprezentacji Polski): Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. Może wyglądało to łatwo, ale mogę zapewnić, że na parkiecie tak nie było. Zagraliśmy dobrze jako drużyna, świetnie też broniliśmy. Teraz będziemy mogli skupić się na naszym następnym rywalu, jakim będą w niedzielę Włosi.

Toon Van Helfteren (trener reprezentacji Holandii): Wszyscy zauważyli, że Polacy świetnie rzucali. Zwykle można spodziewać się, że przeciwnik po przerwie będzie grał wolniej, słabiej, ale tak się nie stało. Zagraliśmy w drugiej części trochę lepiej w obronie, bardziej fizycznie, ale nie przyniosło to skutku. Rywale ciągle trafiali. To zasłużone zwycięstwo polskiego zespołu.

Charlon Kloof (zawodnik reprezentacji Holandii): To był ciężki mecz od samego początku. Polacy rzucali na świetnej skuteczności, ciężko się gra przeciw takiej drużynie. Nie mogliśmy zbierać piłek pod koszem, bo wszystkie wpadały. Rywale nie pozwolili nam też grać szybkiej koszykówki, a właśnie taką lubimy. To byłby trudny przeciwnik dla każdego"

Do MŚ awansują trzy najlepsze drużyny w grupie.

Wyniki 3. kolejki drugiego etapu kwalifikacji MŚ:

Holandia - Polska 78:105 (18:27, 19:26, 24;26, 17:26)

Chorwacja - Węgry 74:69 (22;15, 22;23, 18:12, 12:19)

Włochy - Litwa 70:65 (20:24, 22:11, 11:18, 17:12)

Tabela:

1. Litwa 9 8 1 756:598 17 - awans

2. Włochy 9 7 2 714:615 16

3. Polska 9 5 4 702:663 14

4. Chorwacja 9 4 5 662:651 13

5. Węgry 9 4 5 620:623 13

6. Holandia 9 3 6 664:690 12