Biało-czerwoni zmierzą się w piątek w Varażdinie z Chorwatami i w poniedziałek z Holendrami w Ergo Arenie. Mają bilans 6-4 w gr. J i potrzebują tylko jednego zwycięstwa, by awansować po raz drugi w historii i pierwszy od 1967 r. do finałowego turnieju MŚ.

"Kolenda to przyszłość reprezentacji Polski na pozycji rozgrywającego. Każdy trening z kadrą jest dla niego niezwykle ważny. W tym momencie postawiliśmy jednak na bardziej doświadczone +jedynki+. Mamy przecież A.J. Slaughtera, Łukasza Koszarka i Kamila Łączyńskiego - to świetne przykłady do naśladowania dla Łukasza. Mamy nadzieję, że go zainspirują i pomogą w jego dalszej karierze" - powiedział trener Mike Taylor.

Wyka, który może grać na pozycji silnego skrzydłowego, może zadebiutować w drużynie narodowej.

"Wywarł na nas (sztabie trenerskim - PAP) bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Dodaje trochę centymetrów i bloki z pozycji silnego skrzydłowego. Dzięki pozytywnemu nastawieniu szybko wkomponował się w drużynę. To świetny moment w jego koszykarskiej karierze" - dodał szkoleniowiec cytowany na stronie federacji.

27-letni Wojciechowski, urodzony we Francji, ma bardzo dobry sezon w MKS Dąbrowa Górnicza. Po raz drugi uczestniczył w zgrupowaniu kadry (rozegrał dwa mecze towarzyskie z Czechami podczas letnich przygotowań kadry w 2017 r.).

"W tym momencie jest jednym z czołowych polskich zawodników w Energa Basket Lidze. Ponowne uczestniczenie w treningach kadry to dla niego duży krok do przodu. Uwielbiamy jego wszechstronność, nastawienie oraz umiejętności. Widzimy go w kadrze w przyszłości. Wybieraliśmy najlepsze opcje składu reprezentacji na ten moment, patrząc również na rywali" - podkreślał szkoleniowiec.

Na mecze z Chorwacją, bez zawodników NBA, i Holandią w składzie reprezentacji są liderzy drużyny narodowej, znakomicie spisujący się w lidze chińskiej Maciej Lampe, Mateusz Ponitka z Lokomotiwu Krasnodar, Adam Waczyński z Unicai Malaga i naturalizowany Amerykanin A.J. Slaughter z Asvel Lyon.

"Nie możemy patrzeć na to, że nie przyjadą chorwaccy zawodnicy z NBA i Euroligi. Będą inni gracze, głodni pokazania się przed własną publicznością w reprezentacji. Dlatego powinniśmy skupić się na sobie. Musimy być przygotowani mentalnie, a potem egzekwować założenia i +cisnąć+ rywali bez taryfy ulgowej, by wygrać mecz. Chorwaci nadrabiają braki jakości walecznością, agresywnością, siłą. Nie mają nic do stracenia i na tę determinację musimy być gotowi. Wszystko zależy od nas" - powiedział PAP Ponitka.

Polska w listopadowo-grudniowym, przedostatnim okienku eliminacji, pokonała na wyjeździe Holandię 105:78 i w Ergo Arenie Włochy 94:78. Z bilansem sześciu zwycięstw i czterech porażek zajmuje trzecie miejsce w tabeli gr. J, ostatnie premiowane awansem, do którego brakuje Polsce jednego zwycięstwa. Liderem tabeli jest pewna udziału w MŚ Litwa (9-1), a drugie miejsce zajmują Włosi (7-3). Za biało-czerwonymi są Węgrzy (5-5), z którymi Polacy mają lepszy bilans bezpośrednich meczów i Chorwaci (4-6) oraz, bez szans na udział w turnieju w Chinach, Holendrzy (3-7).

Skład reprezentacji Polski koszykarzy na mecze z Holandią i Włochami (numer, imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty):

rozgrywający:

Łukasz Koszarek Stelmet Enea BC Zielona Góra 35 lat 187 cm 181 1135

A.J. Slaughter Asvel Lyon-Villeurbanne 31 lat 191 cm 49 491

Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 lat 183 cm 23 55

rzucający:

Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 29 lat 196 cm 44 189

Mateusz Ponitka Lokomotiw Kubań Krasnodar 25 lat 197 cm 98 936

niscy skrzydłowi:

Michał Sokołowski Stelmet Enea BC Zielona Góra 26 lat 196 cm 42 167

Adam Waczyński Unicaja Malaga 29 lat 199 cm 124 1070

silni skrzydłowi:

Aaron Cel Polski Cukier Toruń 31 lat 203 cm 60 428

Dariusz Wyka Arka Gdynia 27 lat 209 cm 0 0

środkowi:

Adam Hrycaniuk Stelmet Enea BC Zielona Góra 34 lata 206 cm 105 529

Maciej Lampe Jilin Northeast Tigers 34 lata 211 cm 68 903

Krzysztof Sulima Polski Cukier Toruń 29 lat 201 cm 3 12

Terminarz spotkań reprezentacji Polski w gr. J

22 lutego: Chorwacja – Polska (Varażdin, godz. 18.00)

25 lutego: Polska – Holandia (Ergo Arena, Gdańsk, godz. 20.30)

Dotychczasowe wyniki w eliminacjach MŚ:

1. etap

Polska - Węgry 70:60

Litwa - Polska 75:55

Polska - Kosowo 90:62

Węgry - Polska 64:57

Polska - Litwa 61:79

Kosowo - Polska 70:103

2. etap

Włochy - Polska 101:82

Polska - Chorwacja 79:74

Holandia - Polska 78:105

Polska - Włochy 94:78