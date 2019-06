Przygotowania do mistrzostw rozpoczną się 29 lipca zgrupowaniem w Wałbrzychu. Dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem trener Taylor zawęzi grupę do kilkunastu nazwisk i z wybranymi koszykarzami będzie szykował się do sparingów i turnieju mistrzostw świata. Biało-czerwoni rozegrają siedem meczów towarzyskich w Europie, w tym jeden w Polsce - w Lublinie z Holandią oraz trzy spotkania już w Chinach.

W składzie jest także kapitan Adam Waczyński z Unicai Malaga, najbardziej doświadczony spośród aktywnych graczy 35-letni Łukasz Koszarek, brązowy medalista MŚ koszykówki 3x3 Przemysław Zamojski, ale i młodzi: sprawdzany już w eliminacjach rozgrywający Łukasz Kolenda, ponadto 18-letni Aleksander Balcerowski z Iberostaru Teneryfa i o cztery lata starszy Dominik Olejniczak z akademickiej drużyny NCAA Florida State.

Polacy awansowali do MŚ po raz drugi w historii i pierwszy od 52 lat, gdy w Urugwaju w 1967 r. pod wodzą legenadrnego trenera Witolda Zagórskiego zajęli piąte miejsce.

"Dzięki naszej ciężkiej pracy w kwalifikacjach mamy przed sobą fantastyczną okazję do zaprezentowania polskiej koszykówki na mistrzostwach. Tych 24 zawodników tworzy bardzo silną drużynę, która może zrobić wielkie rzeczy. Na liście znajdują się podstawowi zawodnicy, dzięki którym mamy szansę na grę w Chinach, ale są też koszykarze, którzy są przyszłością kadry" - powiedział cytowany na stronie polskiej federacji Mike Taylor.

Polacy w MŚ występią w gr. A i zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10), gospodarzami (2 września, godz. 14) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, godz. 10). Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej fazy. Pozostałe będą rywalizować o miejsca 17-32. Awans do drugiej fazy oznacza prawo rywalizacji o kwalifikacje olimpijskie Tokio 2020.

Mecze towarzyskie biało-czerwonych przed MŚ:

8-12 sierpnia Praga: Polska, Jordania, Tunezja i Czechy

15-19 sierpnia Hamburg: Polska, Czechy, Węgry, Niemcy

21 sierpnia Lublin: Polska - Holandia

24-27 sierpnia Chiny: Polska, Nigeria, Iran, Czarnogóra

Szeroki skład reprezentacji (kluby z sezonu 2018/19):

rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Kamil Łączyński (Anwil Włocławek), Jakub Schenk (King Szczecin), A.J. Slaughter (ASVEL Lyon Villeurbanne, Francja)

rzucający obrońcy: Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń), Michał Michalak (Anwil Włocławek), Mateusz Ponitka (Lokomotiw Kubań Krasnodar, Rosja), Przemysław Zamojski (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

niscy skrzydłowi: Michał Sokołowski (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania), Mathieu Wojciechowski (MKS Dąbrowa Górnicza), Jarosław Zyskowski (Anwil Włocławek)

silni skrzydłowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Aaron Cel (Polski Cukier Toruń), Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa, Hiszpania), Michał Nowakowski (Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski), Dariusz Wyka (Arka Gdynia)

środkowi: Adrian Bogucki (HydroTruck Radom), Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń), Maciej Lampe (Al - Manama, Bahrajn), Dominik Olejniczak (Florida State, USA), Krzysztof Sulima (Polski Cukier Toruń). (PAP)