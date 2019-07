Durant to najbardziej wartościowy zawodników finałów z 2017 i 2018 roku. Warriors do decydującej serii awansowali również w minionym sezonie, ale przegrali w niej z Toronto Raptors 2-4. Tym razem musieli sobie radzić bez Duranta, który był kontuzjowany. Co prawda wrócił na spotkanie numer pięć, ale w jego trakcie zerwał ścięgno Achillesa i może stracić całe kolejne rozgrywki.

30-letni skrzydłowy mimo oferty Golden State postanowił zmienić otoczenie. W Nets przez cztery lata zarobi 164 mln dolarów.

"Kevin rozpoczyna nowy rozdział swojej niesamowitej kariery, a my chcemy mu podziękować za wkład jaki wniósł do Warriors przez te trzy lata. Tak długo jak będę współwłaścicielem klubu nikt inny nie zagra w nim z numerem 35" - powiedział Joe Lacob.