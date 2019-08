Biało-czerwoni mają za sobą dwa turnieje towarzyskie, w których przegrali pięć z sześciu meczów, w tym wszystkie w ostatni weekend Hamburgu, kolejno z Czechami 86:96, Węgrami 75:80 i Niemcami 84:92. Wcześniej w Pradze pokonali tylko Jordanię 92:51, a ulegli Czechom 76:81 oraz Tunezji 64:75.

W większości spotkań trener Taylor korzystał z bardzo szerokiej rotacji, by dopiero przeciwko Niemcom ją zawęzić. Dało to widoczny efekt, gdyż w konfrontacji z szóstym zespołem ostatnich mistrzostw Europy Polska prowadziła przez większość meczu. Dopiero grający w NBA lider rywali Denis Schroeder niesamowitymi rzutami z dalekiego dystansu w czwartej kwarcie przesądził o wygranej gospodarzy.

W niedzielę nie wystąpił czołowy gracz biało-czerwonych A.J. Slaughter, któremu Taylor dał odpocząć. Szkoleniowiec zapewnił, że w środę w Lublinie, w jedynym meczu kontrolnym w kraju, będącym dodatkowo pożegnaniem ekipy z polską publicznością, reprezentacja wystąpi w pełnym zestawieniu.

Z Holandią Polacy grali ostatnio w decydującej fazie kwalifikacji do mistrzostw świata. Na wyjeździe wygrali 105:78, a ostatnim, wieńczącym sukces meczu przed własną publicznością 85:76. Ostatnio nowym szkoleniowcem "Pomarańczowych" został Włoch Maurizio Buscaglia. W składzie rywali powinni pojawić się m.in. znani na europejskich parkietach Charlon Kloof (ostatnio UCAM Murcia) czy Nicolas de Jong (od nowego sezonu w Pau-Lacq-Orthez).

"Nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych wyników, bo w przygotowaniach wygraliśmy tylko jeden mecz. Chciałbym jednak podkreślić, że najważniejsze są dobre wyniki w Chinach. Mamy być w najwyższej formie w odpowiednim czasie" - zaznaczył selekcjoner.

Jak poinformował PAP menedżer reprezentacji Marek Popiołek, po meczu w Lublinie reprezentacja uda się autokarem do Warszawy, gdzie spędzi noc poprzedzającą wyjazd do Chin. W czwartek o godz. 13 poleci przez Helsinki do Nankinu.

Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w Chinach z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

W MŚ biało-czerwoni zagrają w grupie A w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00). Dwa czołowe zespoły zakwalifikują się do rywalizacji o miejsca 1-16, pozostałe grać będą o lokaty 17-32.

Polacy w mundialu wystąpią po raz drugi w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu wśród 13 drużyn.