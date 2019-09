Niedzielny finał przyniósł emocje niczym pojedynki play off w lidze. Minimalnie lepsza okazała się ekipa z Bydgoszczy, dla której była to już czwarta wygrana we wrocławskich zawodach.

Artego dzień wcześniej stoczyło równie zaciętą walkę z mistrzyniami Polski CCC Polkowice, które później okazały się lepsze w meczu o trzecie miejsce z AZS Uniwersytet Gdański.

Pierwszy raz turniej Wrocławska Iglica został rozegrany w 1985 roku, ale na drugą edycję kibice w stolicy Dolnego Ślaska czekali aż do 2014 roku. Wówczas zawody zyskały miano memoriału legendarnej koszykarki Ślęzy i reprezentantki Polski - Teresy Kępki-Swędrowskiej. Od zeszłego roku impreza rozgrywana jest również ku pamięci Eugeniusza Spisackiego, którego uważa się za ojca koszykarskiej sekcji wrocławskiego klubu.