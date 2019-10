Na czarnych koszulkach będą widoczne białe, delikatne prążki o błyszczącej teksturze - poinformował klub. W oryginalnych strojach z epoki Jordana paski na czarnym tle były czerwone.

Koszulki z limitowanej edycji zawodnicy obecnej ekipy ubiorą w sześciu meczach na własnym parkiecie. Pierwszy raz założą je 22 listopada w spotkaniu przeciwko Miami Heat, a potem przeciwko Golden State Warriors (6 grudnia), Indiana Pacers (10 stycznia i 6 marca), Phoenix Suns (22 lutego) oraz Brooklyn Nets (11 kwietnia).

Władze klubu mają nadzieję, że nowe stroje będą nie tylko sukcesem marketingowym. Liczą na to, że nawiązanie do ubiorów z najlepszych lat w historii "Byków" będzie też impulsem do lepszej gry dla koszykarzy z obecnego składu. W dwóch ostatnich sezonach ekipa z Chicago nie zdołała zakwalifikować się do play off.

Drużyna z Jordanem, Scottie Pippenem i Dennisem Rodmanem, prowadzona przez słynnego trenera Phila Jacksona, zdominowała rozgrywki za oceanem 20 lat temu, o czym świadczą mistrzowskie pierścienie wywalczone w latach 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 i 1998.