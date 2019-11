W kadrze znalazła się m.in. naturalizowana Amerykanka Marissa Kastanek, która będzie miała szans debiutu w reprezentacji Polski. 29-letnia Kastanek, mająca czeskie korzenie, która otrzymała polskie obywatelstwo w maju 2018, była powołana do szerokiej kadry rok temu, przez poprzedniego szkoleniowca Arkadiusza Rusina ma mecze kwalifikacji ME 2019 z Turcją i Estonią. Nie mogła jednak zadebiutować w biało-czerwonych barwach z powodu decyzji Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA), która zablokowała wówczas udział nowych zawodniczek w spotkaniach kończących eliminacje.

Najbardziej doświadczonymi zawodniczkami powołanymi przez Kovacika są 37-letnia Agnieszka Szott-Hejmej oraz o rok młodsza Martyna Koc.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała zakwalifikować się do dwóch ostatnich ME w 2017 i 2019 roku. Obecnie biało-czerwone zajmują 50. miejsce w rankingu FIBA.

Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w turnieju finałowym. W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczyć będą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli.

Eliminacje ME 2021 będą rozgrywane w trzech tzw. okienkach - 14-17 listopada 2019, 12-15 listopada 2020 i 4-7 lutego 2021.

Kadra Polski na mecz z Wielka Brytanią:

rozgrywające: Julia Drop (CosinusMED Widzew Łódź), Weronika Gajda (CCC Polkowice), Agnieszka Skobel (Kangoeroes Mechelen Belgia), Katarzyna Trzeciak (Wisła Kraków)

skrzydłowe: Julia Adamowicz (Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin), Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław), Ewelina Gala (CosinusMED MUKS Widzew Łódź), Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea AZS AJP Gorzów Wlkp.), Marissa Kastanek (Arka Gdynia), Martyna Koc (DGT Politechnika Gdańsk), Aleksandra Pawlak (ENEA AZS Poznań), Agnieszka Szott-Hejmej (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin)

środkowe: Karolina Poboży (Artego Bydgoszcz), Magdalena Szajtauer (1KS Ślęza Wrocław).

Terminarz kwalifikacji:

14.11.2019 (Wałbrzych) Polska - Wielka Brytania 12.11.2020 (Mińsk) Białoruś - Polska 15.11.2020 Wielka Brytania - Polska 07.02.2021 Polska – Białoruś