To, że Bryant znajdzie się w Galerii Sław nie jest zaskoczeniem. On sam wielokrotnie o tym mówił i w jednym z wywiadów przyznał: Jeśli chodzi o tych, którzy mogliby mnie tam wprowadzić, to są to dwie osoby: Michael Jordan lub Phil Jackson. To najwięksi mentorzy w mojej karierze, nie tylko jako dla sportowca, ale także człowieka. I jedyne co mogę zrobić, to im za wszystko podziękować.

Na razie nie wiadomo, czy jego prośba zostanie spełniona. Poinformowano jedynie, że wprowadzenie do Galerii Sław zostanie przyspieszone i odbędzie się w tym roku.

Bryant, pięciokrotny mistrz ligi NBA (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją USA (2008 i 2012), zginął w niedzielę w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas. Miał 41 lat.

Prawdopodobną przyczyną wypadku były złe warunki atmosferyczne, w tym mgła.