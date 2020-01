Urodzony w Filadelfii Kobe Bryant zamieszkał we Włoszech w wieku 6 lat, gdy jego ojciec Joe, również koszykarz, w 1984 roku opuścił NBA i przeniósł się tam z rodziną, by grać w klubach tamtejszej ligi. W Reggio Emilia Kobe chodził do szkoły podstawowej. Stawiał pierwsze kroki w koszykówce w drużynie Pallacanestro Reggiana.

Przyszły gwiazdor NBA mówił znakomicie po włosku, czego dowiódł przed kilkoma laty w przypominanym obecnie wywiadzie radiowym, gdy wspominał swe dzieciństwo w Italii.

Po tragicznej śmierci byłego zawodnika Los Angeles Lakers burmistrz Reggio Emilia Luca Vecchi podkreślił: "On był jednym z nas, a na boiskach w mieście rzucał wyzwanie zawodnikom starszym od siebie".

Jego uśmiech, jego miłość do koszykówki zostały w nas, a Reggio Emilia na zawsze pozostało w nim, jak opowiedział nam kilka lat temu, gdy wrócił do naszego miasta, które nazywał "domem" - dodał burmistrz.

Jak zapowiedziano, imię Kobego Bryanta zostanie nadane nowemu placowi w tym mieście.

Jednocześnie agencja Ansa poinformowała, że klub koszykówki Pallacanestro Viola z Reggio Calabria na południu Włoch zwrócił się do burmistrza Giuseppe Falcomaty z prośbą o nadanie imienia Bryanta placowi lub ulicy. Pod koniec lat 80. mieszkał on w tym mieście, gdy Joe Bryant grał właśnie w tym klubie.