Ponadto na liście zostali umieszczeni m.in. Kevin Durant (Brooklyn Nets) i Stephen Curry (Golden State Warriors, obydwaj przechodzą obecnie rehabilitację), Draymond Green (Warriors), Russell Westbrook (Houston Rockets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), czy Donovan Mitchell (Utah Jazz, kapitan USA na MŚ) i kolega Marcina Gortata z Washington Wizards Bradley Beal.

Właśnie wielu gwiazd, a dokładnie 13 czołowych graczy zabrakło w składzie USA w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Chinach. Amerykanie broniący tytułu walczyli ostatecznie o siódme miejsce z Polską (i wygrali 87:74) Przegrali wcześniej pojedynki z Francją w ćwierćfinale i Serbią w meczu o prawo gry o piąte miejsce. W Chinach ekipa prowadzona przez trenera Gregga Popovicha miała walczyć o trzeci tytuł z rzędu.

W szerokim składzie na Tokio, gdzie Amerykanie zagrają o czwarte złoto z rzędu, jest dziewięciu koszykarzy z mistrzowskiej drużyny z Rio de Janeiro i siedmiu z Londynu (2012). Największe doświadczenie ma James, który rozegrał w reprezentacji 68 meczów i zdobył z nią m.in. trzy mistrzostwa olimpijskie.

„Wszyscy finaliści (szerokiego składu – PAP) to wyjątkowo utalentowani gracze, wszechstronni i doświadczeni, także w turniejach międzynarodowych. Od tej chwili do końca sezonu NBA będziemy monitorować tę grupę. Wybranie 12 to będzie ekstremalne wyzwanie i bardzo trudny proces” – powiedział menadżer reprezentacji USA Jerry Colangelo.

Amerykanów ma prowadzić w Tokio Popovich (San Antonio Spurs), a jego asystentami będą Steve Kerr (Golden State Warriors), Lloyd Pierce (Atlanta Hawks) i Jay Wright (NCAA, Villanova).

W igrzyskach w Tokio (24 lipca - 9 sierpnia) wystąpi 12 reprezentacji. Osiem z nich ma już tę pewność, m.in. USA jako jedna z dwóch drużyn z Ameryk, które zajęły najwyższe miejsca na MŚ. Inną jest wicemistrz świata Argentyna, a ponadto złoty medalista globu Hiszpania, trzecia w Chinach Francja oraz Australia (najlepsza z Oceanii), Iran (najlepszy z Azji) i Nigeria (najlepsza z Afryki) oraz gospodarz Japonia. 24 inne zespoły, w tym Polska zagrają w czerwcu w turniejach kwalifikacyjnych o cztery miejsca.