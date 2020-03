O pozytywnym wyniku Mitchella poinformował dziennikarz Adrian Wojnarowski na stronie stacji ESPN na podstawie informacji z ligowych źródeł.

23-letni koszykarz, podobnie jak Gobert uczestnik tegorocznego Meczu Gwiazd, jest najlepszym strzelcem Utah w przerwanym sezonie ze średnią 24,2 pkt. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Chinach był wyróżniającym się zawodnikiem reprezentacji USA. W meczu o siódme miejsce z Polską (87:74) był najlepszym graczem na parkiecie - uzyskał 16 punktów i 10 asyst.

Pozytywny wynik Goberta został ogłoszony krótko przed zakończeniem wyjazdowego meczu Utah Jazz z Oklahoma City Thunder w Chesapeake Energy Arena. Francuz, u którego pierwotnie stwierdzono grypę, nie wystąpił w tym spotkaniu. Po ujawnieniu pozytywnego wyniku jego testu spotkanie przerwano, a wszyscy zawodnicy i sztab szkoleniowy Utah zostali poddani testom na obecność COVID-19. Obecnie są objęci kwarantanną w hotelu w Oklahoma City.

Władze ligi NBA zaleciły, by wszystkie zespoły, z którymi "Jazzmani" grali w ostatnich dziesięciu dniach poddały się kwarantannie. Dotyczy to: Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons i Toronto Raptors.