12 marca rozgrywki Energa Basket Ligi zostały zawieszone do 25 marca. Jednocześnie zarząd Polskiej Ligi Koszykówki SA, organizatora rozgrywek, zdecydował, że decyzja ws. ewentualnego wznowienia rywalizacji zapadnie najpóźniej właśnie tego dnia.

Myślę, że powrót do grania będzie trudny. Zbyt wiele różnorodnych ryzyk, to byłoby karkołomne granie. Nie wyobrażam sobie tego. Z wielu klubów wyjechali już zagraniczni zawodnicy. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień dynamicznie, ale nawet gdyby uznać, że za jakiś czas zmniejszy się skala zagrożenia pandemią w Europie, to trudno sobie wyobrazić logistykę ze ściągnięciem graczy z całego świata, potem dwutygodniową kwarantannę, itp. Kiedy zatem rozpoczęłyby się treningi? – powiedział Lewandowski.

Prezes mistrza Polski z 2003, 2018 i 2019 r. czeka na formalną decyzję władz PLK, by przystąpić do regulowania spraw kontraktowych.

Czekam do formalnej decyzji zarządu ligi co do zakończenia rozgrywek i określenia klasyfikacji, wtedy przyjdzie czas na podpisywanie stosownych porozumień z koszykarzami. Oczywiście to jest trudna decyzja i nie ma dobrego rozwiązania. Wiem jednak, że w niektórych klubach już porozwiązywano kontrakty. Umowy są różnorodne: dniówkowe, na określony termin czy do końca sezonu. Zapisy zależą w każdym przypadku od zawodnika, agenta, klubu - tłumaczył.

Jak dodał, w Anwilu co najmniej do 20 marca nie ma treningów, klub jest zamknięty, pracownicy pracują zdalnie z domów. Po tym terminie będziemy się kontaktować, by ustalić ważne sprawy – podkreślił.

We Włocławku pozostał chorwacki trener Igor Milicic, do którego z Niemiec przyjechała z dziećmi żona (synowie trenują na co dzień w jednej z koszykarskich akademii w tym kraju), podobnie jego asystenci oraz kilku zawodników, w tym Łotysz Rolands Freimanis, który w marcu został ojcem i nie chce przemieszczać się z tak małym dzieckiem w dobie zagrożenia koronawirusem.

Oprócz Rolandsa jest także McKenzie Moore, który był ostatnio na rehabilitacji w Grecji i wrócił w ostatnich dniach. Ricky Ledo i Chris Dowe opuścili klub wcześniej, nawet nie kontaktując się ze mną. Pozostali zawodnicy podjęli decyzje, co robić – zostać we Włocławku czy jechać do domów – sami. My niczego nie narzucaliśmy im i nie rekomendowaliśmy – nadmienił.

Jego zdaniem ważniejsze - niż ewentualne dokończenie rozgrywek – jest spojrzenie w przyszłość z myślą o budowaniu drużyn na nowy sezon. Gdyby PLK SA zadecydowała o zakończeniu rywalizacji na podstawie obecnej tabeli, to mistrzem byłby Stelmet Enea BC Zielona Góra, wicemistrzem Anwil, a brązowym medalistą Start Lublin.