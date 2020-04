Właściciel New York Knicks Jim Dolan został wyleczony z koronawirusa i oddał krew, by w ten sposób pomóc tym, którzy jeszcze walczą z chorobą. Jego rzecznik prasowy powiedział ESPN i "New York Post", że w kolejnych dniach planuje także przekazać swoje osocze.

Ostatnie badania wykazują, że osocze osób, które wyzdrowiały z choroby Covid-19, może pomóc tym, którzy jeszcze chorują. W ten sposób u zakażonego wzrasta liczba przeciwciał w organizmie i pacjent szybciej zwalcza wirusa. Reklama U Dolana pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem wyszedł w zeszłym miesiącu, ale 64-letni właściciel koszykarskiego zespołu nigdy nie doświadczył poważnych objawów i przeszedł chorobę w swoim domu łagodnie. Pierwszymi koszykarzami z NBA, u których stwierdzono zarażenie, byli Rudy Gobert i Donovan Mitchell z Utah Jazz. Potem pojawiały się informacje o kolejnych przypadkach w innych zespołach. Nie zawsze podawano przy tym personalia. Od 15 maja koszykarze NBA będą mieli obniżone zarobki Zobacz również Z powodu pandemii rywalizację zawieszono 12 marca. Komisarz ligi NBA Adam Silver nie chce na razie wskazywać daty powrotu do rywalizacji. Na całym świecie jest już ponad 2,6 mln zakażonych koronawirusem, w tym prawie 850 tys. w USA. W sumie stwierdzono ponad 184 tys. zgonów.