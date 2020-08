Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Devin Booker - 30. Głównie dzięki niemu nominalni gospodarze odrobili 15-punktową stratę. Wspierali go Cameron Johnson - 19 pkt i 12 zbiórek oraz hiszpański rozgrywający Ricky Rubio - 20 pkt, 9 zb., 7 asyst. Było to drugie zwycięstwo Suns po wznowieniu rozgrywek, przerwanych z powodu pandemii koronawirusa.

W drużynie z Teksasu wyróżnili się Słoweniec Luka Doncic - 40 pkt i 11 as. oraz Łotysz Kristaps Porzingis - 30 pkt i 8 zb. Ten drugi miał okazję dać drużynie zwycięstwo, ale jego rzut za trzy na cztery sekundy przed końcem był niecelny.

"Naszym celem był awans do play off i osiagnęliśmy go. Teraz powinniśmy się starać wygrać każde spotkanie, jakie pozostało do rozegrania" - powiedział Porzingis.

Mavericks, siódmy zespół Konferencji Zachodniej, cieszyli się z awansu do play off po trzech latach przerwy, gdyż wcześniej w niedzielę zajmujący ósme miejsce Memphis Grizzlies przegrali u siebie z San Antonio Spurs 106:108 i już nie wyprzedzą ekipy z Arizony.

W najciekawszym spotkaniu dnia najlepszy obecnie zespół ligi, lider Konferencji Wschodniej Milwaukee Bucks przegrał z czołową drużyną na Zachodzie Houston Rockets 116:120. Liderem "Rakiet" był Russell Westbrook, który uzyskał 31 pkt (w ostatnich 29 sekundach trafił cztery rzuty wolne) i osiem asyst, a James Harden dodał 24 pkt.

"Kozłom" nie pomogła dobra gra Greka Giannisa Antetokounmpo - 36 pkt, 18 zb., 8 as. (był to jego 15. w sezonie mecz z dorobkiem minimum 30-15-5 w tych elementach gry), Khrisa Middletona - 27 pkt, 12 zb. i Brooka Lopeza - 23 pkt, 12 zb.

W innych niedzielnych meczach Brooklyn Nets pokonali Washington Wizards 118:110, a Boston Celtics okazali się lepsi od Portland Trail Blazers 128:124.

W wygranym przez Orlando Magic 132:116 spotkaniu z Sacramento Kings kontuzji doznał skrzydłowy zespołu z Florydy Jonathan Isaac - pierwszy koszykarz, który nie klękał podczas hymnu amerykańskiego, gdy przed spotkaniami wznawiającymi sezon NBA w Disney World, zawodnicy demonstrowali w ten sposób solidarność z antyrasistowskim ruchem "Black Lives Matter".

Na 9.19 min przed końcem czwartej kwarty Isaac zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie, co oznacza dla niego koniec sezonu. W 32 dotychczasowych meczach notował średnio 11,9 pkt, 6,8 zb. i 2,3 bloki, grając 28.8 minut.